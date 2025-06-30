Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что доверие к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) в Иране «разрушено» из-за позиции по атакам Израиля и США на ядерные объекты страны.

Пезешкиан раскритиковал главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси за отсутствие осуждения атак, которые, по его словам, грубо нарушают устав ООН и Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). По данным иранских властей, в результате 12-дневного военного конфликта погибло 935 человек, включая 38 детей и 132 женщины.

«Где гарантия, что наши объекты не будут атакованы снова, даже если мы будем сотрудничать?» — спросил он, выражая скептицизм по поводу сотрудничества с агентством.

Он также задался вопросом, почему Израилю, который не является членом ДНЯО, было позволено стать источником доказательств для докладов МАГАТЭ.

На прошлой неделе консервативная проправительственная иранская газета Kayhan заявила, что если Гросси приедет в страну, он должен предстать перед судом и приговорен к смертной казни за связи с израильским шпионским агентством «Моссад». В ответ Великобритания, Франция и Германия в совместном заявлении осудили угрозы в адрес Гросси и призвали Тегеран немедленно возобновить полное сотрудничество с МАГАТЭ. «Мы призываем иранские власти воздержаться от шагов по прекращению сотрудничества с МАГАТЭ и обеспечить безопасность его персонала», — говорится в заявлении.

Иран отказывается предоставить МАГАТЭ доступ для независимой оценки ущерба ядерным объектам. Замминистра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи опроверг слухи о переговорах с США при посредничестве Омана, подчеркнув, что сроки таких контактов не согласованы.

Компромисс, предложенный специальным посланником США Стивом Уиткофф, предполагает, что Иран сможет обогащать уран, что является ключевым требованием Ирана, но в консорциуме на иранском острове Киш с жестким контролем. Предложение пока не получило одобрения Тегерана.

Иран обвиняет МАГАТЭ в передаче конфиденциальной информации израильским разведслужбам. Ранее агентство Fars со ссылкой на представителей иранской разведки сообщило, что МАГАТЭ по тайным каналам передавало разведывательным структурам Израиля конфиденциальные письма Тегерана, раскрыв Израилю имена иранских атомщиков, которые впоследствии были убиты в результате израильских атак.