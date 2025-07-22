Израильская армия продолжит мешать Сирии и движению «Хезболла» в Ливане усиливать свои позиции. Об этом заявил начальник Генерального штаба Израиля Эяль Замир, подчеркнув, что израильские силы сохранят свободу действий на территории Сирии и будут добиваться ослабления противников.

По данным израильской стороны, Замир впервые за почти два года провел расширенное совещание с высшим командованием армии. Обсуждалась обстановка на границах, в Газе и в регионе в целом. Генштаб представил разведданные и стратегические оценки на нескольких фронтах.

Замир заявил, что израильская армия должна быть готова к полномасштабной войне.

«Мы продолжим сохранять преимущество в воздухе и усилим разведку», — подчеркнул он.

По его словам, Израиль будет и дальше наносить удары по объектам в Сирии, чтобы не допустить усиления Дамаска и «Хезболлы». Он подчеркнул, что удары продолжатся «в целях защиты свободы действий израильской армии».

Отдельно он заявил, что война в Газе остается «одной из самых тяжелых» для армии Израиля.

«Мы платим высокую цену», — сказал он.

Замир также заявил, что Иран остается ключевой угрозой.

«Война с Ираном еще не окончена», — подчеркнул он.

Израильская армия, по его словам, продолжает операции и на оккупированном Западном берегу.