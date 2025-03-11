Израильская армия уже 50 дней ведет широкомасштабную военную операцию «‎Железная стена»‎ в Дженине — городе, давно ставшем символом палестинского сопротивления. Постоянные рейды, авиаудары и зачистки привели к гибели десятков людей, массовым арестам и практически полному разрушению инфраструктуры лагеря беженцев.

За время операции израильские силы:

- Убили не менее 30 палестинцев, более 60 человек ранены.

- Арестовали около 300 человек.

- Выселили 90% жителей лагеря беженцев без права на возвращение.

- Разрушили более 500 зданий, включая школы, больницы и магазины.

Израильские атаки в Дженине сопровождаются массовым выселением палестинцев без возможности вернуться. Большинство жителей лагеря беженцев были вынуждены покинуть свои дома. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что ни один из палестинцев, бежавших из Дженина, не сможет вернуться назад. Израильские военные планируют навсегда укрепиться на севере оккупированного Западного берега, тем самым усиливая свою оккупацию в этой части Палестины.

Разрушение сотен зданий в Дженине и Тулькарме, включая медицинские центры и школы, привело к острому гуманитарному кризису. Люди остались без воды, продовольствия и медицинской помощи. Международные организации сталкиваются с препятствиями при попытках доставить гуманитарную помощь из-за продолжающихся боевых действий.

После достижения соглашения о прекращении огня с ХАМАС в Газе израильские военные развернули операцию на Западном берегу, считая Дженин одним из главных оплотов палестинского сопротивления. Всего через несколько дней после перемирия Израиль атаковал лагерь беженцев, убив девять палестинцев и ранив 40.

Дженин давно занимает особое место в палестинском движении. Во время Второй интифады (2000–2005) здесь происходили ожесточенные столкновения, а в 2002 году Израиль провел крупномасштабную военную операцию, уничтожив значительную часть лагеря. Тогда, по данным ООН, погибли 52 палестинца и 23 израильских солдата.

Сегодня ситуация повторяется. Израиль утверждает, что операция направлена против ХАМАС и Ирана, но не предоставляет каких-либо подтверждений своим словам. Для палестинцев это новый этап военной оккупации, сопровождающийся разрушением домов, массовыми арестами и вынужденным переселением тысяч людей.