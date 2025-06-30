Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия правоохранительных органов не могут быть основанием для дипломатических шагов. Так он прокомментировал заявление МИД Азербайджана, потребовавшего от Москвы расследовать задержания азербайджанцев в Екатеринбурге.

«Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями», — отметил представитель Кремля. По его словам, важно продолжить разъяснительную работу, чтобы устранить недопонимание по поводу событий, вызвавших реакцию Баку.

«Важно разъяснить причины и характер тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей», — добавил он.

Пескова также спросили, планируется ли разговор президента Владимира Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева. Он ответил, что такого контакта пока нет в повестке дня.

«Но если он потребуется, то, конечно же, он состоится в самые сжатые сроки», — добавил он.

При этом Песков подчеркнул, что Москва заинтересована в развитии добрых отношений с Азербайджаном.

Ранее был отменен визит в Баку вице-премьера России Алексея Оверчука. Азербайджанская сторона указала, что приезд российских официальных лиц «нецелесообразен в нынешнем контексте».

Инцидент, вызвавший резонанс, произошел 27 июня, когда российские силовики задержали более 50 человек в Екатеринбурге. По данным азербайджанского МИД, в ходе действий силовиков погибли двое граждан Азербайджана — братья Зияддин и Гусейн Сафаровы, несколько человек получили тяжелые ранения, еще девять — задержаны.

Баку заявил о систематическом характере подобных инцидентов и потребовал привлечения виновных к ответственности.