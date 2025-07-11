Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и премьер-министр Китая Ли Цян заявили о необходимости немедленной международной поддержки арабо-исламского плана по восстановлению сектора Газа.

Об этом говорится в заявлении правительства Египта после переговоров, прошедших в новом административном центре на востоке Каира.

Стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества, а также региональные и международные события. Главным вопросом встречи стал гуманитарный кризис в Газе.

Оба лидера подчеркнули, что на фоне текущей геополитической нестабильности международное сообщество должно взять на себя ответственность за дипломатическое урегулирование конфликтов.

Мадбули и Ли Цян призвали к срочной мобилизации усилий для реализации плана, одобренного 4 марта на внеочередном заседании Арабского саммита в Каире.

Премьер-министр Китая прибыл в Каир 9 июля с официальным визитом. Он также провел встречу с президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси.

Согласно арабо-исламскому плану, в Газе должен быть создан временный Административный комитет. Он возьмет на себя управление сектором на переходный период длительностью шесть месяцев.

По данным телеканала Al-Qahera News, комитет будет сформирован из независимых и беспристрастных технократов. Его работа пройдет под эгидой палестинского правительства.

Документ предполагает, что все управленческие решения будут приниматься палестинцами. Кроме того, Египет и Иордания проведут обучение палестинских полицейских, которые затем будут направлены в Газу.

Каир настаивает, что восстановление Газы не должно идти вразрез с палестинским национальным делом. Египет категорически выступает против принудительного переселения палестинцев.

В связи с этим власти Египта призывают международное сообщество отвергнуть все сценарии депортации и поддержать мирный план восстановления.

Между тем, инициатива президента США Дональда Трампа от 25 января, предусматривающая переселение жителей Газы в соседние страны, такие как Египет и Иордания, была отклонена как Каиром, так и Амманом.

Против этого предложения выступили и другие арабские страны, а также международные и региональные организации.