Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и глава внешнеполитического ведомства ЕС проводят 20 июня встречу с Аббасом Аракчи в Женеве. Главный посыл — США готовы к прямому диалогу, если Тегеран даст четкий дипломатический сигнал. Об этом сообщили Reuters два европейских дипломата.

Со стороны Ирана звучат прежние условия: никакого диалога с Вашингтоном до прекращения израильских ударов. Аракчи заявил в пятницу в эфире иранского телевидения: «Места для переговоров нет, пока продолжается агрессия Израиля».

В то же время глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро накануне обсудил ситуацию с Марко Рубио, госсекретарем США. По информации Reuters, Рубио передал, что Вашингтон открыт к переговорам с Ираном в любой момент. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф с прошлой недели уже несколько раз связывался с Аракчи.

Европейцы считают своей задачей удержать дипломатию в живых — даже если переговоры в Женеве не дадут прорыва. «Даже когда война прекратится, вопрос ядерной программы останется. Иран по-прежнему будет обладать необходимыми научными знаниями», — отметил один из источников. По словам министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля, «теперь ход за Ираном».