ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп: «Путин выглядит плохо»
Дональд Трамп заявил, что введет новые санкции против России, если переговоры с Украиной в Стамбуле завершатся без результата
Трамп: «Путин выглядит плохо»
Президент США Дональд Трамп / Reuters
17 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп пригрозил введением новых санкций в отношении России, если мирные переговоры с Украиной не приведут к соглашению. Об этом он заявил в интервью журналисту Fox News Брету Байеру.

«Я введу санкции, если мы не достигнем соглашения», — подчеркнул Трамп. Он добавил, что внимательно следит за переговорами в Турции, первый раунд которых прошел 16 мая.

По его словам, экономическая ситуация в России уже сейчас крайне сложная, а новые санкции станут для нее разрушительными.

«У них сейчас тяжелые времена в экономике. Цены на нефть низкие», — отметил американский президент.

Трамп выразил уверенность, что сможет добиться мира между Москвой и Киевом. Он сослался на «очень хорошие отношения» с президентом РФ Владимиром Путиным и предположил, что российский лидер устал от войны.

«Путин выглядит плохо. А ему хочется выглядеть хорошо. Не забывайте, все должно было закончиться за неделю. Если бы российские танки не завязли в грязи, они были бы в Киеве через пять часов», — заявил Трамп.

Американский лидер также напомнил, что именно при его администрации Украина получила противотанковые комплексы Javelin. По его словам, они сыграли ключевую роль в отражении наступления российских войск в первые дни вторжения.

Трамп не раз заявлял, что положит конец войне в Украине, и намеревался добиться перемирия в течение первых 100 дней своего президентского срока. Однако эти планы остались нереализованными.

По информации Bloomberg, в Белом доме рассматривают Владимира Путина как главное препятствие на пути к мирному урегулированию.

10 мая Великобритания, Германия, Франция, Польша и Украина призвали Россию прекратить огонь с 12 мая на срок в 30 дней. В случае отказа они пригрозили новыми санкциями. Вашингтон позднее поддержал эту инициативу.

Президент РФ Владимир Путин отклонил предложение о прекращении огня. Вместо этого он выступил с инициативой возобновить переговоры в Стамбуле с 15 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к личной встрече с Путиным, однако тот отказался и направил делегацию во главе с помощником Владимиром Мединским. Зеленский назвал это демонстрацией «несерьезного отношения Москвы к переговорам».

Переговоры в Стамбуле завершились менее чем за два часа. Единственным результатом встречи стало согласие на обмен пленными в формате «1000 на 1000» и намерение продолжить диалог.

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