В секторе Газа с октября 2023 года пропали без вести 377 тысяч человек, половина из которых — дети, говорится в отчете, опубликованном через архив для исследований Harvard Dataverse. Автор исследования, израильский профессор Яаков Гарб, указывает, что реальное число погибших может значительно превышать официальную цифру в 61 тысячу.

Используя анализ данных и пространственное картографирование, Гарб выявил резкое сокращение населения Газы из-за атак на мирных жителей и препятствий в доставке гуманитарной помощи. По израильским военным оценкам, в Газе осталось около 1,85 миллиона человек: миллион в городе Газа, 500 тысяч в Маваси и 350 тысяч в центральной части. До войны население составляло 2,227 миллиона, что указывает на 377 тысяч пропавших без вести. Аналитики считают, что многие из них, вероятно, погибли.

Израильский профессор также раскритиковал Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF), поддерживаемый США. Гарб утверждает, что его структура подчинена военной стратегии Израиля, а не гуманитарным нуждам страдающих от войны палестинцев. Большинство жителей Газы не могут добраться до пунктов помощи GHF из-за израильского контроля над коридором Нетзарим и расположения пунктов в «буферных зонах», куда гражданским вход запрещен. Отсутствие инфраструктуры, транспорта и безопасных маршрутов усугубляет ситуацию.

Пункты помощи, по словам Гарба, спроектированы для контроля, а не поддержки. Они не имеют базовых удобств — воды, тени, туалетов, медпунктов — и создают хаос, провоцируя насилие. Модель распределения (пайки на 5,5 человек на 3,5 дня) вынуждает жителей многократно рисковать жизнью, пересекая военные зоны.

Министерство здравоохранения Газы подтвердило, что с конца мая 450 человек погибли и 3500 получили ранения, пытаясь получить еду у центров GHF. Как сообщает ведомство, большинство смертей произошло вблизи или по пути к поддерживаемым США гуманитарным пунктам.