В Риме 10 июля прошла встреча лидеров, посвященная восстановлению Украины. Однако обсуждение оказалось в тени опасений, что страна может лишиться части своих территорий в рамках будущего мирного соглашения. В Киеве и европейских столицах опасаются, что Украина может быть разделена на две части, отмечает Guardian.

Аналитики предупреждают, что Украина может разделиться на два неравных мира — восток под контролем России окажется в зоне экономического упадка. В сферу влияния РФ могут войти пять уже оккупированных Россией региона — Крым, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области. Кроме того, попасть в эту сферу рискуют Днепропетровская, Харьковская и Сумская области. Совокупно это около 40% всей территории Украины.

Дополнительную тревогу вызвал доклад Итальянского института международной политики (ISPI), в котором подсчитано, что на восстановление всех пяти оккупированных Россией регионов потребуется около $188 млрд. Если же Киев уступит эти территории в рамках мирного договора, Россия может взять на себя треть общих затрат на восстановление Украины, которые Всемирный банк оценивает в $524 млрд.

Тем временем атаки дронов РФ продолжают разрушать критическую инфраструктуру Украины. Ущерб энергетике вырос на 93% по сравнению с прошлым годом, отмечает Guardian. Потери в жилищном фонде составили $57 млрд, в транспорте — $36 млрд, в энергетике и добыче — $20 млрд. Инфляция достигла 15%, а Всемирный банк снизил прогноз экономического роста до 2%.

Выступая в Риме, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать усилия по восстановлению страны. Он отметил, что всего за несколько часов до конференции РФ нанесла массированный удар по Киеву, в результате которого пострадали не менее 10 человек.

Европейцы поддержали Киев. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц резко осудил действия Москвы, заявив: «Это не военные цели. Это террор против мирного населения». Он призвал усилить давление на Кремль и потребовал от Словакии снять вето на 18-й пакет санкций ЕС против России. Однако пока Братислава, а вместе с ней и Будапешт блокируют санкционный пакет.

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