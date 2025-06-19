Евросоюз отверг идею смены власти в Иране как способ выхода из кризиса: единственной приемлемой стратегией для Брюсселя остается дипломатия. «Смена режима не входит в согласованную позицию ЕС», — подчеркнул официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Ануар Эль Анууни, комментируя эскалацию после ударов Израиля по иранским объектам.

Требования США «безоговорочной капитуляции» от Ирана вызвали серьезную обеспокоенность в Европе, пишет Financial Times. Глава Евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что Брюссель не поддерживает такой подход и ведет «плотную координацию» с Вашингтоном.

Эль Анууни также напомнил, что ЕС по-прежнему требует от Ирана соблюдения обязательств по ДНЯО: «Иран не должен ни развивать, ни приобретать ядерное оружие».

В то же время, внутри блока растет давление в отношении политики Израиля. Семнадцать стран ЕС в мае поддержали пересмотр соглашения об ассоциации с Израилем из-за блокады Газы, хотя полной приостановке мешает позиция Германии, Чехии и Венгрии.

Среди возможных мер обсуждаются точечные санкции и частичный пересмотр торговых положений. По словам Каллас, Евросоюз продолжает настаивать на двухгосударственном решении и призывает все стороны воздержаться от действий, подрывающих его перспективу.