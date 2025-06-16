Иран объявил эвакуацию израильских новостных каналов N12 и N14 (основные информационные каналы Израиля) после атаки на здание государственного вещателя в Тегеране в понедельник днем, сообщает государственное телевидение страны.

«Иран издал предупреждение об эвакуации для каналов N12 и N14 Израиля. Этот приказ последовал в ответ на враждебную атаку сионистского врага против службы вещания Республики Ирана», — говорится в заявлении.

Ранее Израиль нанес удар по зданию иранского государственного телевидения в Тегеране, что вызвало широкий резонанс. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что иранская телерадиостанция является «рупором иранской пропаганды».

Оправдывая удар по телецентру и пребывающим там журналистам, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил вечером, что «это не вещательный канал, не новостной канал, а инструмент режима».