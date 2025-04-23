Власти Германии предупредили: посла России не приглашали на официальные церемонии в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Если он появится на празднествах или попытается прийти, его выгонят, несмотря на дипломатический статус, пишет Bild.

Поводом для конфликта стал юбилей окончания войны в Европе — день, который в России считают священным Днем Победы, но который в современной Европе вызывает политические споры.

Как уточняет издание, директор фонда памятников земли Бранденбург Аксель Дреколл дал понять: российским представителям запрещено участвовать в официальных мероприятиях с начала войны в Украине.

«Если посол все же придет, мы будем обеспечивать соблюдение наших правил — в тесном взаимодействии с силами безопасности», — подчеркнул чиновник.

Посол РФ в Берлине Сергей Нечаев, в свою очередь, заявил, что российская сторона не нуждается в приглашении, чтобы почтить память советских воинов.

«У нас есть полное право участвовать в таких мероприятиях и отдавать дань памяти жертвам нацизма в общественных местах», — отметил дипломат.

Однако МИД Германии разъяснил, что дань памяти российские дипломаты могут отдать на кладбищах советских солдат — этого им запретить никто не может.

Внешнеполитическое ведомство ранее рекомендовало местным властям не приглашать российских и белорусских представителей на памятные мероприятия, опасаясь, что Москва может использовать их для оправдания войны против Украины.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что президент Путин якобы «злоупотребляет исторической памятью» ради оправдания агрессии.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Бербок «вопиющим оскорблением».

Как передает Deutschlandfunk, недовольство Берлина усилилось после того, как на прошлой неделе Нечаев посетил церемонию на Зееловских высотах, окружающих немецкую столицу — хотя официально не был приглашен. Он также надел на церемонию георгиевскую ленту, которую в Германии все чаще связывают с пропагандой в поддержку российской политики. Украинский посол в ФРГ назвал это «издевательством над жертвами — как тогдашними, так и нынешними».

На прошлой неделе Бундестаг официально исключил Россию и Беларусь из центральной церемонии 8 мая в Берлине. Основную речь произнесет федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Несмотря на то, что Россия потеряла 27 млн человек во Второй мировой войне, развязанной нацистами, в Берлине решили избегать любых упоминаний советской армии и ее роли в освобождении Европы.



