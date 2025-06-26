Анкара продолжит усилия по урегулированию российско-украинского конфликта, даже если все остальные страны откажутся от поисков мира. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам на борту самолета по возвращении из Нидерландов.

«Мы твердо говорим: эта война должна закончиться», — заявил Эрдоган. По его словам, регион «уже не в состоянии это выдерживать», и необходимо построить справедливый и долгосрочный мир.

Турецкий лидер подчеркнул готовность своей страны идти на любые жертвы ради мирного урегулирования: «Если для решения нужно копать колодец иглой, мы это сделаем». Он добавил, что «даже если все оставят поиски мира, мы не оставим».

Эрдоган рассказал о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на ужине у короля Нидерландов 24 июня, где поддержка союзников Украине и исход войны стали главными темами обсуждения.

Президент Турции раскрыл детали разговора с американским лидером Дональдом Трампом, заявив, что тот готов приехать для участия в мирных переговорах. «Если для урегулирования российский президент Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару, я тоже приеду в Стамбул или Анкару», — процитировал Эрдоган слова Трампа.

Турецкий лидер напомнил о стамбульских переговорах, которые «приоткрыли дверь к миру», и выразил готовность провести третий раунд переговоров. «Конечная цель — организовать встречу на уровне лидеров в нашей стране и построить долгожданный мир», — заключил он.

Эрдоган отметил, что Турция ведет диалог со сторонами конфликта о возможности проведения новых переговоров, подчеркнув, что «и Украина, и Россия неоднократно демонстрировали свое доверие» к Анкаре.