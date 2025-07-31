Дональд Трамп пригрозил Канаде жесткими торговыми мерами за решение признать Палестину. Президент США пообещал ввести 35% пошлину на канадский экспорт, если до 1 августа страны не заключат новое торговое соглашение — при этом в качестве одного из условий Трамп потребовал отказаться от признания палестинского государства.
Поводом для конфликта стало заявление премьер-министра Канады Марка Карни. 30 июля он объявил, что Оттава признает палестинскую государственность на Генассамблее ООН в сентябре, если палестинские власти проведут выборы и откажутся от участия ХАМАС.
Канада тем самым присоединилась к Франции и Великобритании, которые ранее выступили с аналогичными инициативами. Париж и Лондон настаивают на создании палестинского государства как части решения по прекращению войны в Газе.
В ответ Трамп резко усилил давление на Оттаву.
«Вау! Канада поддержала палестинскую государственность. Нам будет очень сложно заключить торговую сделку. О, Канада!» — написал Трамп на своей платформе Truth Social, угрожая отменить тарифное соглашение.
Если сделка не будет подписана, с 1 августа вступят в силу пошлины на треть канадского экспорта в США.
Заявление Трампа стало очередной вспышкой в продолжающемся торговом противостоянии между двумя соседями.
Премьер Карни отверг критику Трампа. Он подчеркнул: Канада продолжит поддерживать Израиль, но считает необходимым создать жизнеспособное палестинское государство, чтобы достичь устойчивого мира. Карни уточнил, что президент Палестины Махмуд Аббас пообещал не допустить участия ХАМАС в будущих выборах и не создавать вооруженные силы.
Израиль еще до заявлений Трампа резко осудил решение Канады. МИД страны назвал это «наградой для ХАМАС» и угрозой усилиям по установлению перемирия. Посол Израиля в Канаде заявил, что Тель-Авив не уступит международному давлению и не позволит создать Палестину.
Тем временем Франция выразила поддержку шагу Канады. Елисейский дворец сообщил, что Макрон обсудил инициативу с Карни и будет работать с ним до заседания ООН в сентябре. США, напротив, оказались все более изолированными на фоне консенсуса среди союзников.