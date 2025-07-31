Дональд Трамп пригрозил Канаде жесткими торговыми мерами за решение признать Палестину. Президент США пообещал ввести 35% пошлину на канадский экспорт, если до 1 августа страны не заключат новое торговое соглашение — при этом в качестве одного из условий Трамп потребовал отказаться от признания палестинского государства.

Поводом для конфликта стало заявление премьер-министра Канады Марка Карни. 30 июля он объявил, что Оттава признает палестинскую государственность на Генассамблее ООН в сентябре, если палестинские власти проведут выборы и откажутся от участия ХАМАС.

Канада тем самым присоединилась к Франции и Великобритании, которые ранее выступили с аналогичными инициативами. Париж и Лондон настаивают на создании палестинского государства как части решения по прекращению войны в Газе.

В ответ Трамп резко усилил давление на Оттаву.

«Вау! Канада поддержала палестинскую государственность. Нам будет очень сложно заключить торговую сделку. О, Канада!» — написал Трамп на своей платформе Truth Social, угрожая отменить тарифное соглашение.

Если сделка не будет подписана, с 1 августа вступят в силу пошлины на треть канадского экспорта в США.