Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует захватить Одессу и продвинуться к границам Молдовы и Румынии. Об этом он сообщил во время выступления на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», подчеркнув, что город стал целью России, как и многие другие населенные пункты Украины.

«Мы сейчас в прекрасном городе, но этот город – одна из целей России. Она хочет уничтожить Одессу», — заявил Зеленский, добавив, что российские военные планы нацелены на регион с последующим продвижением к границам соседних стран: «Их военные планы — это Одесса, а потом — выход к границе с Молдовой и Румынией».

Президент подчеркнул необходимость срочных мер для защиты Украины и предотвращения реализации предполагаемых российских планов. «Конечно, мы нуждаемся в защите сейчас, но еще больше – в долгосрочных гарантиях, что подобное никогда не повторится. Это не просто желание – это практическая необходимость. От противовоздушной обороны до киберугроз – нам нужны реальные инструменты сдерживания и реагирования».