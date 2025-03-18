ВОЙНА В ГАЗЕ
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Жестокая бомбардировка Газы: более 200 убиты
Израиль нанес массированный авиаудар по сектору Газа, что стало первым подобным нападением после заключения перемирия в январе
Жестокая бомбардировка Газы: более 200 убиты
/ Reuters
18 марта 2025 г.

Израильские военные нанесли массированный удар по сектору Газа, ставший крупнейшим с момента объявления перемирия 19 января. Согласно данным местных источников, в результате атаки погибли не менее 200 человек, включая женщин и детей.

Тела палестинцев, погибших в результате нападения израильских военных на город Газа, доставляют в больницу Аль-Ахли в городе Газа, сектор Газа. Суммарно число погибших и пропавших без вести достигает 322 человек, сообщают местные власти.

О начале наступления объявил представитель армии Израиля Авихай Адраи, отметив, что удары наносятся по «террористическим объектам ХАМАС» в соответствии с приказами политического руководства страны. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Израиль Кац заявили, что операция направлена на «достижение целей войны», включая освобождение всех израильских заложников, как живых, так и погибших.

«Израиль отныне будет действовать против ХАМАС с возрастающей военной силой», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

ХАМАС в ответ обвинил Израиль в нарушении соглашения о перемирии. «Израильское правительство объявило войну Газе, нарушив условия договоренностей», — говорится в заявлении группировки. ХАМАС также призвал международных посредников привлечь Израиль к ответственности за «разрыв соглашения».

В Белом доме подтвердили, что Израиль консультировался с США перед нанесением ударов. Представитель администрации президента США Каролайн Левитт заявила, что Вашингтон поддерживает израильские действия: «Президент Трамп ясно дал понять: ХАМАС, хуситы, Иран и все, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и США, заплатят свою цену».

Перед заседанием Совета Безопасности ООН по ситуации в Газе посол Израиля при ООН Дани Данон заявил, что страна «не проявит милосердия» к своим врагам. «Если мировое сообщество хочет остановить войну, оно должно обеспечить возвращение всех заложников в Израиль», — отметил он.

С начала конфликта в октябре 2023 года израильские удары унесли жизни более 48 тыс. палестинцев, в основном женщин и детей. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта, обвинив их в военных преступлениях в Газе. Кроме того, Израиль находится под следствием Международного суда ООН по обвинению в геноциде.

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