На фоне усиливающейся геополитической напряженности президент Польши Анджей Дуда вновь призвал Соединенные Штаты разместить ядерное оружие на территории страны. Этот вопрос был обсужден с Китом Келлогом, специальным посланником президента США Дональда Трампа по Украине и России, сообщает Financial Times.

В интервью газете Дуда выразил уверенность в том, что президент США Дональд Трамп может перенести ядерное оружие из Западной Европы или Соединенных Штатов в Польшу. «Границы НАТО сдвинулись на восток в 1999 году, поэтому через 26 лет должна произойти и перестройка инфраструктуры НАТО на востоке. Для меня это очевидно. Я считаю, что настало время, и было бы безопаснее, если бы это оружие уже находилось здесь», — отметил Дуда.

Ранее, в 2022 году, польский президент уже выдвигал аналогичное предложение администрации Джо Байдена, однако инициатива тогда не увенчалась успехом. По информации издания, размещение американского ядерного оружия в Польше будет воспринято Россией как серьезная угроза.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости получения доступа к ядерному и другим видам нетрадиционного оружия, в том числе через участие в инициативе французского ядерного зонтика, предложенной президентом Эммануэлем Макроном, в условиях стремления европейских стран усилить свою независимость от Соединенных Штатов в вопросах безопасности. Туск и Дуда представляют соперничающие политические силы Польши.

В мае в Польше пройдут президентские выборы. Дуда, отслужив два срока, не может баллотироваться снова, поэтому партия «Право и Справедливость», которую он представляет, выдвинула своим кандидатом Кароля Навроцкого.