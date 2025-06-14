ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Президент Эрдоган: Израиль игнорирует риск ядерной катастрофы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с королем Иордании Абдаллой II заявил, что удары Израиля по Ирану создают прямую угрозу региональной и глобальной безопасности
Президент Эрдоган: Израиль игнорирует риск ядерной катастрофы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и король Иордании Абдалла II / AA
14 июня 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II. В ходе беседы стороны обсудили развитие конфликта между Израилем и Ираном, а также другие актуальные региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган подчеркнул, что удары Израиля по территории Ирана являются опасной провокацией, которая может нанести серьезный ущерб безопасности всего региона.

Он указал, что агрессивное и пренебрежительное отношение Израиля к международному праву превращается в глобальный источник нестабильности.

По его словам, молчание международного сообщества на фоне израильской оккупации и массовых убийств в Палестине только усилило безнаказанность Тель-Авива.

Президент отметил, что атаки Израиля подрывают усилия по мирному решению вопросов, связанных с ядерной программой Ирана, и могут привести к утечке радиации, представляющей угрозу для мирного населения, здоровья региона и глобальной безопасности.

Президент Эрдоган также подчеркнул, что Ближний Восток не способен выдержать еще одну волну кризиса. Он заявил, что продолжение переговоров по ядерной программе остается единственным путем урегулирования конфликта и предостерег от попыток отвлечь внимание от палестинского вопроса.

СвязанныеTRT Global - Президент Эрдоган: Израиль должен быть остановлен
Истории
«Атака Израиля — результат молчания международного сообщества»
Кто придет Израилю на помощь?
Иран может ударить по израильской АЭС?
Тегеран грозит тотальной расплатой
Израиль не считает Францию союзником
Турция призвала остановить эскалацию на Ближнем Востоке
Убиты шесть главных физиков Ирана
Иран заявил о праве на ядерные технологии после атаки
Что с радиацией в Иране после атаки?
Весь мир осуждает удар по Ирану
Трамп обещает защищать Израиль
ХАМАС: Атака на Иран — угроза региону
Лондон призвал Израиль и Иран к «сдержанности»
Анкара обвинила Израиль в варварской агрессии
Нетаньяху пообещал израильтянам «жизнь в бункерах»
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us