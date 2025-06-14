Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с королем Иордании Абдаллой II. В ходе беседы стороны обсудили развитие конфликта между Израилем и Ираном, а также другие актуальные региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган подчеркнул, что удары Израиля по территории Ирана являются опасной провокацией, которая может нанести серьезный ущерб безопасности всего региона.

Он указал, что агрессивное и пренебрежительное отношение Израиля к международному праву превращается в глобальный источник нестабильности.

По его словам, молчание международного сообщества на фоне израильской оккупации и массовых убийств в Палестине только усилило безнаказанность Тель-Авива.

Президент отметил, что атаки Израиля подрывают усилия по мирному решению вопросов, связанных с ядерной программой Ирана, и могут привести к утечке радиации, представляющей угрозу для мирного населения, здоровья региона и глобальной безопасности.

Президент Эрдоган также подчеркнул, что Ближний Восток не способен выдержать еще одну волну кризиса. Он заявил, что продолжение переговоров по ядерной программе остается единственным путем урегулирования конфликта и предостерег от попыток отвлечь внимание от палестинского вопроса.