Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО похвалил новый целевой показатель расходов альянса в 5% ВВП к 2035 году, назвав это «монументальной победой» для Вашингтона и для «западной цивилизации». Однако он резко осудил Испанию за уклонение от этой цели.

«Я считаю, что они поступают ужасно», — заявил он на пресс-конференции, подчеркнув, что Испания — единственная страна, отказавшаяся выполнять новые обязательства.

Испания договорилась с НАТО сохранить расходы на оборону на уровне 2,1% ВВП, сообщает Associated Press. Трамп пригрозил Мадриду «удвоенной платой» в рамках торговых переговоров с Евросоюзом, частью которого является Испания. Он также выразил намерение вести прямые переговоры с испанскими властями, чтобы урегулировать разногласия.

«Мы ведем переговоры с Испанией о торговой сделке, мы заставим их заплатить в два раза больше. И я действительно серьезно об этом говорю. И мне нравится Испания, они отличные люди. Но Испания — единственная страна из всех, которая отказывается платить. Они хотят пользоваться бесплатно, так что им придется вернуть нам деньги в ходе сделки, потому что я не позволю этому случиться, это несправедливо», — добавил американский президент.

Новый целевой показатель НАТО, включающий 3,5% на основные оборонные нужды и до 1,5% на защиту инфраструктуры, направлен на противодействие «долгосрочной угрозе России» и терроризму. Страны альянса обязались ежегодно представлять планы по достижению этой цели.

Трамп, ранее критиковавший НАТО за низкий вклад союзников, отметил, что лидеры проявили «любовь и страсть» к своим странам, подчеркнув важность участия США в альянсе: «Они хотят защитить свои страны, и им нужны Соединенные Штаты».

На прошлой неделе премьер-министр Испании Педро Санчес направил письмо генсеку НАТО Марку Рютте, в котором изложил причины отказа от целевого показателя в 5%, отметив, что он «несовместим с государством всеобщего благосостояния» и возможен только за счет «повышения налогов для среднего класса, сокращения государственных услуг и социальных выплат гражданам».

«Это законное право каждого правительства — решать, готовы ли они пойти на такие жертвы, — продолжил он. — Как суверенный союзник, мы предпочитаем этого не делать». В среду Санчес назвал требование «не только неразумным, но и контрпродуктивным».