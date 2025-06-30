Самый долгоправящий премьер

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль занимает эту должность с марта 2020 года. «Помню, что когда его назначали, то все прогнозировали, что он и года не продержится…а тут вот тебе ирония судьбы», — написал в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

В январе 2025-го Шмыгаль установил рекорд по сроку пребывания на посту главы правительства. По этому показателю он обогнал Николая Азарова, возглавлявшего кабмин с 11 марта 2010 года по 28 января 2014-го.

Сегодня в СМИ все чаще появляются заявления о том, что Шмыгаля вот-вот отправят в отставку. Уже называются возможные кандидатуры — его место предположительно может занять первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко. Ее якобы активно продвигает глава Офиса президента Андрей Ермак.

По данным издания «Страна», до сих пор отставке Шмыгаля препятствовали его дружеские связи с главой фракции «Слуга народа» Давидом Арахамией, а также поддержка бизнесменов, включая Рината Ахметова. Новый кабмин может быть представлен как «правительство национальной мобилизации», однако реальное перераспределение власти, по сути, не изменится — управление сохранится за Офисом президента.

Сам президент Украины Владимир Зеленский слухи об отставке главы правительства не подтверждает. Он подчеркивает: «Если бы я решил сменить премьер-министра, я бы в первую очередь сказал бы ему об этом. Разговора об отставке с премьер-министром у меня не было. Мы все-таки много лет работаем. Я действительно его уважаю».

Тем не менее в истории страны уже были неожиданные перестановки. Например, Зеленский заявлял, что не будет увольнять предшественника Шмыгаля Алексея Гончарука. Он попал в немилость в январе 2020 года после утечки аудиозаписей с критикой в адрес президента. Но в марте того же года политик был отправлен в отставку. А до этого — глава Офиса президента Андрей Богдан также внезапно был заменен Андреем Ермаком.

Нет дыма без огня

«Денис Шмыгаль выбрал достаточно закрытую модель поведения: он нечасто появляется на публике, не ведет активной коммуникации», — говорит TRT на русском политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

Это, с одной стороны, защищает премьера от персональной критики, но с другой — делает его невидимым в глазах общества. Именно по этой причине в Офисе президента начали беспокоиться — Шмыгаль не исполняет роль громоотвода.

«Вся критика, все недовольство падают на президента. Это сказывается и на рейтингах, и на общем восприятии власти. Сегодня тема перезагрузки кабмина стала актуальной: нужен человек, который сможет быть более заметным, возьмет на себя часть удара, будет политически активен», — поясняет эксперт.

Он высоко оценивает шансы того, что на место Шмыгаля будет назначена именно Свириденко. В ее пользу говорят уже выстроенные отношения с Вашингтоном. Например, при участии потенциальной сменщицы было подписано историческое соглашение, по которому США получают доступ к части украинских природных ресурсов.

«Как известно, она активно выстраивала коммуникации с американцами, в том числе по ресурсному соглашению. Можно сказать, она де-факто замещала премьера на этом направлении. И это тоже может играть роль в обсуждении ее кандидатуры на должность премьера: у нее уже есть налаженные рабочие контакты с Вашингтоном», — поясняет собеседник агентства.

До сих пор увольнению Шмыгаля препятствовали и юридические моменты, запрещающие подобные процедуры во время военного положения. При смене главы правительства в отставку отправляется весь кабмин, а это может на время парализовать работу властей.

Однако, по словам Якубина, эту коллизию можно обойти. Так, если меняется премьер или министры, правительство продолжает работать через исполняющих обязанности. То есть это не остановка его функционирования, а просто смена персоналий.

«Так что формально такие перестановки возможны, — подчеркивает он. — Особенно если учесть, что геополитическая ситуация требует перезапуска коммуникаций с Вашингтоном по всей вертикали. И это касается не только премьера, но и, например, посла Украины в США — Оксаны Маркаровой. Правительству необходима новая динамика в диалоге с США. Вероятность кадровой перезагрузки правительства в ближайшие недели действительно высока».