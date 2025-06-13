Президент США Дональд Трамп и его команда в закрытых обсуждениях не возражали против планов Израиля нанести удары по Ирану, сообщает Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

«У нас был четкий зеленый свет со стороны США», — заявил один из собеседников издания.

По их словам, Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласовали действия в ходе телефонного разговора 9 июня. При этом официальные представители израильского кабинета ранее утверждали, что американская сторона якобы пыталась остановить атаку.

Как пишет Axios, это была осознанная тактика: США не хотели, чтобы Иран заподозрил неминуемость удара, а иранские военные командиры, которых Израиль собирался убить, не успели сменить местоположение.

Израиль начал операцию против Ирана в ночь на 13 июня, сосредоточившись на объектах, связанных с ядерной программой.

По данным армии Израиля, в результате ударов были убиты три высокопоставленных командующих: глава Революционной гвардии Хосейн Салами, начальник Генерального штаба Мохаммад Багери и командир подразделения «Хатем аль-Анбия» Голам-Али Рашид. Их гибель подтвердили иранские власти. Агентство Tasnim также сообщило о гибели шести ученых-ядерщиков.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Израиль действовал самостоятельно. Он также предупредил Иран о недопустимости атак на американский персонал и объекты.

Позднее Трамп подтвердил, что был осведомлен о планах, но отметил, что США не участвовали в операции.

По данным Axios, идея одновременного удара по ракетной и ядерной инфраструктуре Ирана появилась после атаки Тегерана на территорию Израиля в октябре прошлого года. Подготовка длилась восемь месяцев и проходила в режиме полной секретности.

На фоне нарастания конфликта США начали эвакуацию части персонала с Ближнего Востока. Как сообщило агентство Reuters, 11 июня началась частичная эвакуация американских сотрудников из Ирака, Кувейта и Бахрейна.