Третью атомную электростанцию в Казахстане, как и вторую, построит Китай. Об этом сообщил первый вице-премьер Роман Скляр.

По его словам, места для размещения новой станции еще обсуждаются. О точной стоимости будущих объектов — как второй, так и третьей АЭС — говорить преждевременно: расчеты продолжаются.

Отвечая на вопрос о подрядчике, Скляр допустил, что это будет та же компания, которая возьмется за вторую станцию. Он не назвал конкретную организацию, однако ранее сообщалось, что строительство может возглавить китайская государственная корпорация China National Nuclear Corporation (CNNC).

Скляр также сообщил, что Казахстан принял решение строить три тепловые электростанции — в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске — без участия российских компаний.

«Когда компания [«Интер РАО»] брала на себя обязательство построить эти объекты, она должна была получить экспортное финансирование по недорогой ставке. К сожалению, они не смогли это сделать, поэтому было принято решение построить их самостоятельно», — пояснил он.