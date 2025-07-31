ПОЛИТИКА
Китай построит третью АЭС в Казахстане
Казахстан поручит строительство третьей атомной электростанции китайской стороне и откажется от участия России в проектах по строительству трех ТЭЦ
Казахстан передал Китаю строительство третьей АЭС / пресс-служба правительства Казахстана
31 июля 2025 г.

Третью атомную электростанцию в Казахстане, как и вторую, построит Китай. Об этом сообщил первый вице-премьер Роман Скляр.

По его словам, места для размещения новой станции еще обсуждаются. О точной стоимости будущих объектов — как второй, так и третьей АЭС — говорить преждевременно: расчеты продолжаются.

Отвечая на вопрос о подрядчике, Скляр допустил, что это будет та же компания, которая возьмется за вторую станцию. Он не назвал конкретную организацию, однако ранее сообщалось, что строительство может возглавить китайская государственная корпорация China National Nuclear Corporation (CNNC).

Скляр также сообщил, что Казахстан принял решение строить три тепловые электростанции — в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске — без участия российских компаний.

«Когда компания [«Интер РАО»] брала на себя обязательство построить эти объекты, она должна была получить экспортное финансирование по недорогой ставке. К сожалению, они не смогли это сделать, поэтому было принято решение построить их самостоятельно», — пояснил он.

По его словам, активная фаза строительства ТЭЦ в Кокшетау уже началась. Заказчиком проекта выступает компания «Самрук-Энерго», которая займется также проектами в Семее и Усть-Каменогорске.

В 2024 году Россия и Казахстан подписали межправительственное соглашение о строительстве трех ТЭЦ. Генподрядчиком должна была выступить российская компания «Интер РАО», а финансирование планировалось за счет российских банков. Срок кредитования составлял 15 лет. Проект оценивался в $2,7 млрд.

В мае Роман Скляр сообщил о проблемах с привлечением финансирования. Замминистра энергетики Бакытжан Ильяс допустил, что вместо российских подрядчиков могут быть привлечены компании из Китая или Южной Кореи.

