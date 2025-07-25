Тель-Авив обвинил ООН в провале доставки гуманитарной помощи в Газу. Глава МИД Израиля Гидеон Саар обрушился с резкой критикой на организацию, обвинив ее в «провале» распределения гуманитарной помощи в секторе Газа.

В интервью Politico он заявил, что более 900 грузовиков с гуманитарным грузом простаивают у перехода Керем-Абу-Салем, потому что ООН якобы «просто не распределяет помощь».

Но международная организация отвергла претензии, заявив, что ответственность за катастрофический голод лежит прежде всего на самом Израиле. Именно Тель-Авив ввел блокаду сектора, именно израильские военные обстреливают палестинцев, пытающихся получить еду у пунктов раздачи.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что виной является именно израильская сторона, создающая «бюрократические и обеспечительные барьеры», мешающие доставке помощи.

«Керем-Абу-Салем — это не «Макдрайв». Мы не можем просто заехать и забрать гуманитарный груз», — заявил Дюжаррик на брифинге в Нью-Йорке.

По данным гуманитарных организаций, помощь накапливается не только у границы, но и внутри Газы: еда, вода, медикаменты и топливо лежат на складах, но заблокированы израильской армией. Более 100 организаций, включая «Врачей без границ», обвинили Израиль в умышленной блокаде.

ООН отмечает, что во время последнего перемирия в Газу ежедневно поступало до 700 грузовиков, и организация готова возобновить поставки в таких масштабах, если получит гарантии безопасности и разрешения на передвижение по территории эксклава.

Саар, в свою очередь, отверг обвинения, заявив, что ООН якобы действует не ради помощи людям, а чтобы «делегитимизировать Израиль». Он также отметил, что Тель-Авив, якобы, расширил доступ для помощи и открыл больше переходов. Но международные наблюдатели опровергают эти заявления: представители Египта заявили, что в Газу по-прежнему не поступает помощь.

Тем временем голод в секторе стремительно усиливается. По данным Минздрава Газы, от недоедания за последнюю неделю уже погибли десятки человек, большинство из них — дети.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на этой неделе призвала Израиль срочно увеличить объемы помощи. По данным ЕС, Тель-Авив не выполняет условия соглашения о распределении помощи, подписанного 12 дней назад.

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