Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против планов Франции признать палестинское государство. Об этом он заявил в своем официальном аккаунте в X.

Он назвал подобный шаг «наградами за террор» и утверждает, что это усилит угрозу для Израиля.

«Такой шаг станет наградой за террор и рискует создать еще одну марионетку Ирана — как это произошло с сектором Газа. Палестинское государство в этих условиях будет плацдармом для уничтожения Израиля, а не мирным соседом. Давайте говорить прямо: палестинцы хотят не государство, которое будет существовать рядом с Израилем — они хотят государство вместо Израиля», — заявил Нетаньяху.

Госсекретарь США Марко Рубио также выступил против планов Парижа. Он раскритиковал готовность президента Франции Эммануэля Макрона признать палестинское государство уже в сентябре.

На текущий момент Палестину признали 146 стран. Франция может стать первой страной из Группы семи, которая примет такое решение.

Объявление последовало вскоре после того, как США досрочно покинули переговоры о прекращении огня в Газе в Катаре, обвинив ХАМАС в «отсутствии доброй воли».

Ранее страны Европы усилили давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в секторе Газа.