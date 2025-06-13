Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении коммуникаций выступил с заявлением, в котором опроверг информацию о том, что техническое обслуживание самолета Air India Boeing 787-8, потерпевшего крушение при взлете в Ахмедабаде, проводилось компанией Turkish Technic. По словам ведомства, эти утверждения не соответствуют действительности и направлены на манипуляцию общественным мнением в ущерб турецко-индийским отношениям.

В официальном сообщении подчеркивается, что в рамках соглашений 2024–2025 годов между Air India и Turkish Technic проводятся работы только на самолетах типа B777. Упавший самолет Boeing 787-8 Dreamliner не входит в перечень техники, которую обслуживает Turkish Technic, и ни один самолет такого типа не проходил у нее обслуживание.

Анкара выразила соболезнования индийскому народу в связи с трагедией. «От имени всего турецкого народа мы искренне сочувствуем семьям, потерявшим своих близких в этой трагической авиакатастрофе», — говорится в завершении заявления.