ТУРЦИЯ
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Анкара опровергла слухи вокруг катастрофы Air India
Турецкие власти назвали ложными сообщения о причастности Turkish Technic к обслуживанию упавшего в Индии «Боинга» и расценили это как попытку навредить отношениям с Индией
Анкара опровергла слухи вокруг катастрофы Air India
/ Public domain
13 июня 2025 г.

Центр по борьбе с дезинформацией при Управлении коммуникаций выступил с заявлением, в котором опроверг информацию о том, что техническое обслуживание самолета Air India Boeing 787-8, потерпевшего крушение при взлете в Ахмедабаде, проводилось компанией Turkish Technic. По словам ведомства, эти утверждения не соответствуют действительности и направлены на манипуляцию общественным мнением в ущерб турецко-индийским отношениям.

В официальном сообщении подчеркивается, что в рамках соглашений 2024–2025 годов между Air India и Turkish Technic проводятся работы только на самолетах типа B777. Упавший самолет Boeing 787-8 Dreamliner не входит в перечень техники, которую обслуживает Turkish Technic, и ни один самолет такого типа не проходил у нее обслуживание.

Анкара выразила соболезнования индийскому народу в связи с трагедией. «От имени всего турецкого народа мы искренне сочувствуем семьям, потерявшим своих близких в этой трагической авиакатастрофе», — говорится в завершении заявления.

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