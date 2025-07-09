ПОЛИТИКА
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Зачем Лавров собрался в КНДР?
Москва и Пхеньян укрепляют военный союз: глава МИД РФ летит в Пхеньян вслед за Шойгу
Зачем Лавров собрался в КНДР?
Глава МИД РФ Сергей Лавров / Reuters
9 июля 2025 г.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Северную Корею с 11 по 13 июля, сообщило северокорейское агентство KCNA, а затем подтвердил МИД России.

Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, визит пройдет в рамках второго раунда стратегического диалога между двумя странами. Первый раунд состоялся в Москве в ноябре 2024 года, когда в Россию приезжала глава МИД КНДР Чхве Сон Хи. Тогда переговоры продлились более трех часов.

Стратегические консультации стали продолжением договоренностей, достигнутых на саммите Путина и Ким Чен Ына, который прошел в июне 2024 года в Пхеньяне.

Визит Лаврова стал очередным шагом в череде высокопоставленных контактов между Москвой и Пхеньяном. Менее месяца назад, в июне, в КНДР уже побывал секретарь Совета безопасности России, экс-глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По данным агентства ТАСС, он прибыл по личному поручению Владимира Путина и провел переговоры о выполнении соглашений, подписанных ранее.

Визит Шойгу стал третьим за последние три месяца, что подчеркивает стремительное сближение двух стран в условиях изоляции. По данным расследования Reuters, Пхеньян уже передал России миллионы артиллерийских снарядов и направил тысячи военных для участия в войне против Украины. 

Лидер КНДР Ким Чен Ын, в свою очередь, не раз заверял Москву в своей «безусловной поддержке». На прошлой неделе глава Северной Кореи присутствовал на концерте, где чествовали военных, погибших в Курской области. СМИ сообщали, что Ким даже якобы заплакал при упоминании бойцов.

Западные и южнокорейские аналитики опасаются, что за поддержку Россия может передавать Северной Корее передовые военные технологии и оказывать экономическую помощь, в частности, поставляя нефть и пшеницу. 

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