Северная Корея рассматривает возможность отправки в Россию новых подразделений для участия в боевых действиях против Украины. Об этом сообщили представители Национальной разведывательной службы Южной Кореи на закрытом брифинге для парламентариев, передает Reuters.

По данным разведки, переброска может состояться уже в июле или августе. На эти же сроки, как считают в Сеуле, Москва может планировать новое широкомасштабное наступление.

Южнокорейская разведка также утверждает, что КНДР продолжает поставки вооружений в Россию. Речь идет об артиллерийских снарядах и ракетах. В обмен Пхеньян, вероятно, получает техническую помощь в области спутниковых запусков и систем наведения.

В июне 2025 года КНДР дважды посещал секретарь Совета безопасности России, бывший министр обороны Сергей Шойгу. 17 июня он заявил, что Северная Корея направит саперов и строителей для участия в восстановлении Курской области.

Ранее стало известно, что северокорейские военные уже участвовали в боях на территории этой области. Курская область была частично занята украинскими войсками в августе 2024 года.

Первые сообщения об участии северокорейских военнослужащих в боевых действиях появились еще в октябре того же года. Москва официально подтвердила их присутствие только в апреле 2025 года.