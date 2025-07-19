ВОЙНА В ГАЗЕ
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Швеция протестует против Израиля
В центре Стокгольма прошла массовая акция против израильских атак на сектор Газа, участники призвали к бойкоту Израиля и высылке посла
Швеция протестует против Израиля
Шведы вышли на улицы с требованием остановить геноцид в Газе / AA
19 июля 2025 г.

В столице Швеции состоялась массовая акция протеста против продолжающихся израильских атак на сектор Газа. Сотни человек собрались в районе Оденплан и прошли маршем к зданию шведского парламента.

Участники акции держали в руках транспаранты с надписями: «В Газе убивают детей», «Школы и больницы подвергаются бомбардировкам», «Остановите геноцид» и «Палестина навсегда». Некоторые демонстранты размахивали палестинскими флагами.

Собравшиеся скандировали лозунги «Убийца Израиль, убирайся из Палестины», «Убийца Нетаньяху, убирайся из Газы» и «Немедленное и безоговорочное прекращение огня». Основным требованием участников было прекращение израильских ударов и геноцида палестинцев.

Один из участников акции, шведский активист Лассе Эрикссон, в интервью агентству «Анадолу» назвал геноцид, который Израиль осуществляет против палестинцев, беспрецедентным. Он отметил, что израильские атаки вызывают глубокую боль у палестинского народа и возмущение среди шведов.

«По данным одного из опросов, 75 процентов граждан Швеции не поддерживают действия израильского правительства. Но в нашем парламенте нет ни одной партии, которая выступала бы против Израиля. Мы должны бойкотировать Израиль, выслать израильского посла и продолжать заполнять улицы», — сказал он.

По словам Эрикссона, молчание общества сегодня может обернуться трагедией завтра.

«Если сегодня убивают детей в Палестине, завтра это будут наши дети, а потом — дети в Иране. Именно поэтому я здесь. Мы должны выступить против этого геноцида», — добавил он.

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