Xoghayaha Guud ee NATO Mark Rutte ayaa khadka telefonka kula hadlay Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan si ay uga wada xaajoodaan dadaallada nabadda ee Ukraine iyo arrimaha amniga ee guud ahaan gobolka Badda Madow, xilli uu ka soo laabanayay shirkii Ukraine ee ka dhacay Washington.
Intii lagu guda jiray wada hadalkan Talaadadii, labada hoggaamiye waxay dib u eegis ku sameeyeen horumarkii ugu dambeeyay ee geeddi-socodka nabadda ee Ukraine iyo Ruushka, iyagoo carrabka ku adkeeyay baahida degdegga ah ee loo qabo dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu abuuro xasillooni waarta, sida ay sheegtay Waaxda Warfaafinta Madaxtooyada Turkiga oo bayaan ku baahisay barta X.
Labada hogaamiye, Erdogan iyo Rutte, waxay hoosta ka xariiqeen doorka muhiimka ah ee Turkigu ku leeyahay dadaallada dhexdhexaadinta, iyagoo tusaale u soo qaatay ka qaybqaadashadii hore ee Turkiga ee hindisayaasha nabadeed.
Waxay sidoo kale ka wada hadleen muhiimadda ay leedahay booska Turkiga oo ah mid ka mid ah xubnaha ugu saameynta badan NATO, gaar ahaan doorka uu ku leeyahay fududeynta wada hadallada iyo xoojinta amniga gobolka.
Isku-dubarid dhow oo nabadeed
Labada hoggaamiye waxay isla meel dhigeen inay sii wadaan isku-dubarid dhow oo ku saabsan dadaallada lagu gaarayo nabadda, iyagoo aqoonsaday muhiimadda ay leedahay ka qaybqaadashada Turkiga ee waddooyinka diblomaasiyadeed ee socda.
Waxay sidoo kale is dhaafsadeen aragtiyo ku saabsan baahida loo qabo dammaanad amni oo waxtar leh oo waarta, taasoo saldhig u noqon karta heshiis kasta oo mustaqbalka dhex mara Kiev iyo Moscow.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Isniintii ku martigeliyay Zelenskyy iyo hoggaamiyeyaal badan oo Yurub ah Aqalka Cad, halkaas oo ay kaga wada hadleen dammaanadaha amniga ee Ukraine iyo siyaabaha kale ee lagu soo afjari karo dagaalka Ukraine.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in maamulkiisu uu bilaabay diyaarinta kulan dhex mara Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo Zelenskyy, kaas oo ay xigi doonto shir saddex-geesood ah oo dhex mara saddexda madaxweyne.