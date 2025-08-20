TURKIGA
2 daqiiqo akhris
Turkiga oo xoojinaya dadaallada lagu xaqiijinayo 'Liibiya oo isku-dhafan oo midaysan'
Turkiga ayaa taageeraya dadaallada loogu jiro dhammaystirka midnimada iyo madaxbannida Liibiya.
Turkiga oo xoojinaya dadaallada lagu xaqiijinayo 'Liibiya oo isku-dhafan oo midaysan'
Markab dagaal oo Turki ah oo lagu magacaabo TCG Kinaliada ayaa ku soo xirtay dekedda Tripoli horaantii todobaadkan. / Others
20 Agoosto 2025

Turkiga ayaa dardargelinaya dadaallada diblomaasiyadeed ee lagu soo afjarayo colaadaha sokeeye ee ka taagan Liibiya iyo in la dhiso "Liibiya isku-dhafan oo mideysan," sida laga soo xigtay ilo ka tirsan Wasaaradda Gaashaandhigga Turkiga.

Dadaalladan ayaa bilaabmay markii Taliyaha Ciidamada Dhulka ee Ciidanka Qaranka Liibiya, Sarreeye Guuto Saddam Haftar, uu booqasho ku yimid Turkiga bishii Abriil 2025.

Horraantii toddobaadkan, markab dagaal oo ka tirsan ciidamada badda Turkiga oo lagu magacaabo TCG Kınalıada ayaa ku soo xirtay Dekedda Tripoli, halkaas oo uu ku martigeliyay shirar ay ka qayb galeen wasiirka difaaca Liibiya, taliyaha guud ee ciidamada, taliyaha ciidamada badda, taliyaha ilaalada xeebaha, iyo taliyaha saldhigga Tripoli, iyagoo ay la socdeen waftiyadooda.

Sidoo kale, safiirka Turkiga ee Liibiya, Güven Begeç, wasiirka difaaca Liibiya, taliyaha guud ee ciidamada, taliyaha ciidamada badda iyo waftiyadooda ayaa booqday markabka TCG Kınalıada.

Habka lagu xasilinayo xaaladda

Sheekooyin Kale

TCG Kınalıada ayaa loo qorsheeyay inuu Arbacada ku xirto Dekedda Benghazi, halkaas oo ay ka dhici doonaan kulamo milatari iyo munaasabado rasmi ah oo markabka lagu qaban doono.

Booqashadan waxay muujinaysaa habka Turkiga ee ku saleysan wadajirka iyo xasilloonida ee ku wajahan wadajirka Liibiya, waana muuqaal cusub oo ka tarjumaya siyaasadaha uu Turkigu ku taageerayo midnimada dalka oo dhan.

TCG Kınalıada ayaa toddobaadkan ku xirtay Dekedda Tripoli, Liibiya. Kadib markii uu ka ambabaxay Dekedda Tripoli, waxa uu ka qeyb qaatay dhoolatus badeed oo lagu sameysay markabka dagaalka ee Shafak oo ay leeyihiin Ciidamada Badda Liibiya.

Bishii Abriil 2025, Sareeye Guuto Saddam Khalifa Hafter, Taliyaha Ciidamada Dhulka ee Ciidanka Qaranka Liibiya, ayaa booqasho ku tagey dalka Turkiga, waxaana Ankara ku soo dhaweeyay Wasiirka Gaashaandhigga Turkiga Yaşar Güler iyo Taliyihii Ciidamada Dhulka ee xilligaas, haatana ah Taliyaha Guud ee Ciidamada, General Selçuk Bayraktaroğlu.

"Turkiga iyo Liibiya waa laba dal oo saaxiibo ah oo leh xiriir taariikhi iyo dhaqan oo qoto dheer. Tan iyo bilowgii, ujeedkeennu wuxuu ahaa in dadka reer Liibiya ay ku noolaadaan midnimo, wadajir, nabad iyo xasillooni," ayay yiraahdeen ilo ka tirsan wasaaradda Gaashaandhigga Turkiga oo ka hadlay booqashada.

XIGASHO:TRT Afrika
Raadi Warar Kale
Suudaan oo weerar ka dhacay xuduudka ku eedeysay ciidamada taabacsan Khalifa Xaftar ee Liibiya
Ben-Gvir oo xoog ku galay masjidka Al-Aqsa, maalin uun kadib markii xayiraadda lagu soo rogay
Turkiga oo ka tacsiyeynaya dadkii ku dhintay weerarka lagu qaaday dugsi ku yaal dalka Austria
Wasiirka Difaaca Turkiga: Waxaan sii wadeynaa dadaallada si xabbad-joojin waarta looga gaaro Yukrayn
Turkiga oo sheegay in uu si dhow ula socdo muwaadiniintiisa saaran markabka gargaarka ee Madleen
Cadaadiska adduunka oo sii kordhaya ka dib markii Israa'iil ay ka hor istaagtay markab gargaar: Qaza
Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo Ummadda Ugu Hambalyeeyey Ciidda Udxiyada
MW Erdogan oo muslimiinta ugu hambalyeeyey Ciidda Udxiyada, dhambaal tacsi ahna u diray reer Qaza
Wasiirrada Turkiga iyo Mareykanka oo ka wadahadlay wadaxaajoodyada nabadeed ee Ukraine
Erdogan: Wadahadallada Ruushka iyo Ukraine ee Istanbul waa guul muhiim ah
Wareegga labaad ee wada-hadallada nabadeed ee Ruushka iyo Ukraine oo ka furmay Istanbul
Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Suudaan oo kala diray xukuumaddii ku-meelgaarka ahayd
Turkiga: Waxaan diyaar u nahay inaan fududeyno wada-hadallada nabadda Ruushka - Ukraine;Wasiir Fidan
Liibiya: Nin laga celiyey inuu raaco safarka xajka balse diyaaraddii ay laba jeer cilladowday
Masar, Tuuniisiya, iyo Aljeeriya oo baaq u diray dhinacayada isku haya Liibiya
Daalaco TRT Global. Nala wadaag aragtidaada!
Contact us