Marwada Koowaad ee Turkiga, Emine Erdogan, ayaa markii ugu horreysay ka soo muuqatay NSosyal, ama NEXT Sosyal, oo ah barnaamijka cusub oo baraha bulshada ah lagana yagleelay dalka Turkiga, iyadoo dirtay farriin farxadeed iyo mahadnaq.
"Salaan ka timid NSosyal. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo shabakaddan bulshada ee maxalliga ah, madax-bannaan oo wadaniga ah. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaan kuwa ka shaqeeyay inay ummaddayada gaarsiiyaan sharafkan," ayay ku tiri farriinteedii ugu horreysay oo ay baahisay Talaadadii.
"Dunidan dijitaalka ah ee ammaanka ah oo noo gaarka ah, waan ku fikiri doonnaa, wax ku soo saari doonnaa, oo mustaqbalka ku qaabayn doonaa qiimayaasheenna wadajirka ah. NSosyal, waxaan diyaar u nahay safar cusub oo xiiso leh," ayay raacisay.
Ku soo biiriddeeda madasha ayaa timid maalin kaddib markii Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, uu isna xisaab ka furtay NSosyal.
NSosyal, oo soo saariddeeda ay gacan ka geysteen hoggaanka Hay'adda Teknolojiyadda Turkiga (T3 Foundation), ayaa ka gudubtay hal milyan oo isticmaale 16-kii Agoosto, iyadoo si xawli ah u sii kordheysa.
Barnaamijkan, oo loo suuq-geeyay inuu yahay beddel "nadiif ah oo ammaan ah" oo ka duwan barnaamijyada caalamiga ah, ayaa si dhakhso ah ugu soo baxay barnaamijyada ugu sarreeya ee soo degsashada moobilka, isagoo dhawaan noqday kan ugu caansan qaybta "shabakadaha baraha bulshada" ee bilaashka ah.
Tan iyo markii la bilaabay tijaabada beta, NSosyal ayaa si weyn u ballaaratay, iyadoo ah meel ay dadka isticmaala ku wadaagaan fikrado iyo waxyaabo ku saabsan wararka, teknolojiyadda, qaab nololeedka, iyo dhacdooyinka hadda socda.
Taageerada Madaxweynaha iyo Marwada Koowaad ee Turkiga ayaa kor u qaaday sumcadda NSosyal, taasoo xoojisay dadaalka Turkiga ee lagu horumarinayo barnaamijyada dijitaalka ah ee maxalliga ah.