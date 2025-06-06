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Soğud Ğäräbstanında xac tämamlanıp kilgändä xacilar “şaytanğa taş ırğıta”
Dönyanıñ dürt ber yağındağı möselmannar Qorban bäyrämeneñ başlanğıcın qotlağan bulsa, xacilar comğa könne xacnıñ soñğı zur ritualı bulğan “şaytanğa taş ırğıtu”nı başqara
Soğud Ğäräbstanında xac tämamlanıp kilgändä xacilar “şaytanğa taş ırğıta”
Muslim pilgrims hurl stones during 'stoning of the devil' ritual, in Mina / Reuters
6 Июнь 2025

Xacda qatnaşuçı 1.6 millionnan kübräk möselman tañ atqançı izge şähär Mäkkäneñ itäklärendäge Mina üzänlegendä şaytannı simvolawçı öç beton divarnıñ härbersenä cide taş ırğıttı.

Xac qıluçılar tañ aldınnan Minadağı kiñ çatır şähärçegendäge lagerlarınnan häm qunğan urınnarınnan yulğa çığa, külägädän häm salqınça hawadan faydalana.

Yola İbrahimnıñ ulın qorban itep çalu turında Täñre boyırığın ütäwdän waz kiçerergä tırışqan şaytanğa öç urında taş ırğıtuın xäterlätä.

34 yäşendäge Misırlı Wael Äxmäd Abdäl Kadär tañ waqıtında yolanı ütägännän soñ: “Minadağı täcribäbez ciñel häm ğadi ide. Êçkä kerdek häm biş minut êçendä şäytanğa taş ırğıtunı tögällädek”, - dip äytä.

Gvineyalı xaci Howakita, Mäkkädä bäyrämbe qotlaw ixtimalınıña bik şatlanuın belderep: “Taşlarnı ırğıtqan çaqta üzemä ciñel bulıp kitte. Min çınnan da ğorurlandım”, - dide.

Berk ön êlek Arafat tawında cıyılğan xacilär Xäzräti Möxämmädneñ soñğı väğazen birüenä ışanılğan Mäkkä yanındağı 70 metr biyeklegendäge qıya taşlarda doğa qılıp, Qor’än ayätlären uqıdılar.

Bik küp keşe bik esse hawağa qaramastan tawğa kütärelde, läkin xacilärneñ säğät irtänge 10.00 belän töştän soñ 16.00 arasında êçtä qaluı turında räsmi kisatülärdän soñ kön urtasında sannarı kimede.

Bıyılğı xacda räsmilär qanunsız xacilärgä qarşı kiñqırlı basqın belän bergä bertörkem êsselekne kimetü tırışlığın quydı, bu da Mäkkädä häm tirä-yağındağı izge mäydannarda sizelerlek däräcädä tağın da äzräk keşelärneñ cıyıluı häm tığız iminlek çaraları belän tögällände.

Çaralar 51.8 gradusqa citkän cılılıq waqıtında ber meñ 301 keşeneñ ğomere özelgän uzğan yılğı xacnıñ ülemgä kiterüen totqarlawnı maqsat itep aldı.

Soğud Ğäräbstanı räsmiläre bu ülemnärneñ kübeseneñ Mäkkägä qanunsız yullardan yäşeren itep kergän häm xacilärneñ iminlege belän yandıruçı çül êsselegennän saqlawnı maqsat itep alğan qunaqxanälärgä häm başqa xezmätlärgä ireşä almağan xacilär arasında buluın äytte.

Bu xac sezonı 2020-2022 yıllar aralığındağı Kovid çikläwläre bulğan yıllardan qala 30 yıldan kübräk waqıtnıñ iñ tübän xaci sanı terkälde.

Räsmi sannarğa kürä, uzğan yılda xacğa 1.8 million möselman kilgän.

Xac röxsätläre illärgä kvota nigezendä birelä häm ciräbä sisteması belän şäxeslärgä taratıla.

Soğud Ğäräbstanı xacdan häm yılnıñ başqa waqıtlarında yasalğan häm ömrä dip belengän tağın da keçkenä xac säfärlärennän ber yılda milliardlarça dollar tabış ala.

Xac säfärläre Mäkkä häm Mädinädäge ike izge mäçetneñ qarawılçısı dip belengän Soğud Ğäräbstanı xakimlege öçen dä abruy, däräcä çığanağı.

Xacnıñ tämamlanuı belän ğädättä käcä, sarıq, sıyır, ügez yäki döyä qorban itelep qotlanğan cıyın bulğan Qorban bäyräme başlana.

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