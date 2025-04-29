Tön’yaq-könçığış Qıtayda urnaşqan restoran yanğını 22 keşeneñ ğömeren özep, öç keşene yaraladı, dip xäbär itä Pekin däwlät televideniyesi sişämbe könne. Yanğın Lyaoyan şähärendä çıqqan, ul başqala Pekinnan yaqınça 580 kilometr (360 mil) yıraqlıqta urnaşqan.
“29 aprel könne 12:25 (0425 GMT) säğat’tä restoranğa yanğın çıktı häm14:00 säğat’qa qadär bu waqıyğa näticäsendä 22 keşe häläk buldı, öç keşe yaralandı,” dip xäbär itä CCTV.
İlbaşı Si Śzin’pin bu yanğında “zur qorbannar” buluın häm monnan “tirän sabaqlar” alırğa kiräklegen assızıqlıy.
Si yaralılarnı däwalaw öçen barlıq çaralarnı kürergä, häläk bulğannarnıñ ğailälärenä yärdäm kürsätergä, yanğın säbäben tiz arada açıqlarğa häm qanun nigezendä cawaplılıqnı bilgelärgä çaqırdı, diyelä xäbärdä
AFP tarafınnan raslanğan häm internetta urtaqlaşılğan videoyazmalarda ike qatlı restoranğa köçle ut qabuı, kükkä qara tötenneñ kütärelüe kürsätelgän. “Douyin” (TikToknıñ Qıtaydağı versiyäse) platformasında urnaştırılğan başqa videolarda paraşutqa salınğan ber qorbannı aşığıç yärdäm alıp kitüe häm yanğın sünderüçelärneñ şlangalar belän utqa qarşı köräşüe taswirlana.
Qıtayda bina tözü qağıydäläreneñ zäğif’lege häm êş urınnarında iminlekkä citdi qaralmawı säbäple, ülemgä kitergän yanğınnar yış oçrıy. Bu ayda tön’yaq Qıtaynıñ Xebey provinsiyäsendä urnaşqan qartlar yortında çıqqan yanğında 20 keşe häläk buldı. Ğıynvar ayında isä Pekinnıñ tön’yaq-könbatışında urnaşqan Zhangjiakou şähärendäge yäşelçä bazarında çıqqan yanğında 8 keşe ülde, 15e yaralandı.
Monnan ber ay êlek, könçığış Qıtaynıñ Rongcheng şähärendäge tözeleş mäydançığında çıqqan yanğında 9 keşe häläk buldı.