DÖNYA
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Odessada bala tudıru yortı bombalanğan
Ukrainağa keşesez hawa apparatları höcümnäre yasalğan
Odessada bala tudıru yortı bombalanğan
Ukraine says 'massive' Russia drone attacks hit Kiev, Odesa / AP
5 сәгать элек

Ukraina tağın da küp çikläw häm qoral taläp itä.

Rusiyä Ukraina başqalası Kiyev häm Odessağa höcüm itte. Ukrainalı räsmi zatlar höcümnärdä ber keşeneñ yaqtı dön’yadan kitüen häm ber bala tudıru yortınıñ bombağa totıluın äytep, kübräk çikläw kertergä çaqırdı.

Mäskäw citäkçelege Ukrainağa höcümnären däwam itterä, Ukraina da Rusiyägä cawap qaytara.

Atna azağında İstanbulda uzğan tınıçlıq urnaştıru söyläşülärendä äsirlär belän almaşu mäs’äläsendä kileşü tözelde. Bu söyläşülärdä möhim adım kebek kürensä dä, bäreleşne tuqtataçaq kileşü älegä täêmin itelmäde.

Kiyev üzägendä kim digändä 12 şartlaw, zenit utı häm keşesez hawa apparatları tawışı işetelde. Höcümnärdä kim digändä 7 töbäk maqsat itep alındı, binalar häm transport çaraları yandı. Şulay uq şaqtıy keşeneñ dä yaralanuı belderelde.

Äsirlär belän almaşu

Düşämbe könne irtänge sägät’lärdä Ukraina häm Rusiyä 25 yäş’tän keçe bulğan äsirlär belän almaştı. Berençe êtap niçä äsirneñ almaşuı citkerelmäde.

Äsir belän almaşulardan qanäğat’ qalğan Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy uzğan atnada belderü yasap, Rusiyä wäkillege belän söyläşüneñ mägnäsez buluın citkerde.

Zelenskiy monnan alda bu wäkillek turında “buş başlar” dip äytkän, utnı tuqtatu mäs’äläsendä kileşä almawların açıqlağan ide.

Rusiyä bäreleşne tuqtatu şartı bularaq Ukrainanıñ Mäskäw citäkçelegeneñ yawlawın däğwa itkän cirlärdän waz kiçüen häm NATOğa quşıludan baş tartuın taläp itä. Şulay uq Kiyev citäkçelege häm Awrupa Berlege taläp itkän 30 könlek şartsız utnı tuqtatunı kire qağıp, monıñ Ukraina köçläreneñ könbatıştan kilgän qorallar belän qabat qorallanuına mömkinlek tudıraçağın belderde.

Ukraina isä Rusiyäneñ barlıq cirlärennän tulısınça çigenüen häm könbatıştan qurqınıçsızlıq garantiyalären taläp itä. Mäskäw citäkçelege taläplären isä ul’timatum dip atıy.

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