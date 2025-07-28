DÖNYA
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Kongodağı höcümnärdä distälägän keşe ülde
Berlektäş demokratik köçlär suğışçıları ğıybadätxanägä höcüm itkän
Kongodağı höcümnärdä distälägän keşe ülde
/ AA
28 Июль 2025

Kongo demokratik cömhüriyäteneñ tön’yaq-könçığışında urnaşqan Ituri vilayätendä Berlektäş demokratik köçlär suğışçıları tönlä oyıştırğan höcümdä kim digändä 43 keşeneñ ğomere özelgän.

Suğışçılar şimbä tönlä Irumu töbägendäge Komanda rayonın basıp, xastaxanä yanındağı ğıybadätxanädä cıyılğan keşelärgä höcüm itkän. Qorbannar arasında yäkşämbe könne uzaçaq cıyınğa äzerlänüçe katolik çirkäwdän ber törkemneñ dä buluı belderelde.

Höcümdä isän qalğan Mvila Kiloko “Anadolu agentlığı”na birgän interv’yuda bolay dide: “Höcüm tön urtasında yasaldı. Keşelärne ğıybadät waqıtında xäzerleksez totıp aldılar. Yaqınğa kilep urnaşqan şaqtıy yortsız qalğan keşe dä üterelde.”

Şahitlar suğışçılarnıñ öylärgä ut törtüen häm şäxsi äyberlären urlawın äytte.

Qanlı höcüm iminlek köçläre bulğan şähär üzägen maqsat itep aldı. Bu isä grajdanlılarnıñ saqlanuına qarağan borçularnı qabat kön tärtibenä kiterde.

Mäyetlär yäkşämbe irtängä qadär waqıyğa urınında qaldı. Xökümätneñ tawış-tınsız qaluına yarsığan töbäk salqı vilayät’ räsmi zatları küpläp üterüne qabul itkängä qadär mäyetlärne cirläwne kire qaqtı.

Cirle ictimağıy oyışmalar xärbi gubernatornıñ Komandağa kilüen häm tağın da küp üterüne buldırmas öçen aşığıç räweştä qurqınıçsızlıq çaralarınıñ kürelüen taläp itte.

Komanda rayonı inde küptännän qırıslıq waqıyğaları üzäge bularaq kürelüçe Beni-Bunia koridorında urın ala. Soñğı aylarda çınğa aşqan oxşaş höcümnärdä distälägän grajdanlı ülde häm töbäktäge totrıqsızlıq tiränäygän ide.

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