İzrail isä Awrupanıñ aldınğı köçeneñ bu qararın qırıs räweştä tänqıyt’läde.

Franśiya ilbaşı Êmmanuêl’ Makron Franśiyaneñ sentäbr’ ayında Berlӓşkӓn Millӓtlӓr Oyışması Ğomum şurasında Fälästin däwläten räsmi räweştä tanıyacağın açıqladı. Bu adım belän Franśiya bu mäs’älädä qarar qabul itkän iñ êffektiv Awrupa ile bulaçaq.

Makron sośial’ mediada tübändägeçä yazdı: “Franśiya monnan soñ Fälästin däwläten tözekländerergä tiyeş, bar buluın garantiya astına aluı zarur, anıñ qoralsızlandırıluın qabul itep, İzrailne tanıp, Yaqın könçığıştağı härkemneñ qurqınıçsızlığına öleş kertüe kiräk.”

Bu adım belän Franśiya 2023 yılnıñ oktäbrendä İzrail Ğazzädä başlatqan genośidtan soñ Fälästin däwläten tanığan yäisä tanıyacağın beldergän illär isemlegenä kerde.

Fälästinneñ däwlät bularaq tanıluın xäzergä qadär kim digändä 142 il xuplıy.

Franśiyaneñ Fälästinne tanu qararına İzrail reakśiya belderde.

İzrail prem’yer-ministrı Bin’yamin Netan’yaxu Franśiya citäkçelege adımın terrorçılıqqa büläk dip atadı.

Netan’yaxu bolay dide: “Açıq bulıyq: fälästinlelär İzrail yanında däwlät telämi, İzrail urınına däwlät teli.”

Awrupalı liderlar Franśiya qararına uñay qaradı.

İrlandiya, İspaniya häm Şotlandiya prem’yer-ministrları qararnıñ ike däwlätle çişeleşkä öleş kertep, tınıçlıq urnaştıru öçen ähämiyätle buluın äytte.

Makronnıñ belderüe Ğazzädäge gumanitar fäkälät belän bäyle xalıqara borçular könnän-kön artqan çorda yasaldı.

Ğazzä sälamätlek saqlaw ministrlığına kürä 2023 yılnıñ oktäbrennän bügengä qadär kübese xatın-qız häm balalar bulğan 59 meñ yarımnan artıq fälästinle üterelde.

Bötendön’ya sälamätlek saqlaw oyışması İzrail qullanğan blokadanı keşe qulı belän barlıqqa kiterelgän qıtlıqnıñ cawaplısı bularaq kürsätte.

Makron da bu borçularğa quşıluın äytep: “Bügenge köndä berençe häm aşığıç östenlegebez - Ğazzädäge suğışnı beterü häm grajdanlılarnı qotqaru,” – dide.