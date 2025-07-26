DÖNYA
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Sudanda 1 million 300 meñnän artıq keşe öylärenä qayttı
BMO aşığıç räweştä matdi yärdäm kürsätergä çaqırdı
Sudanda 1 million 300 meñnän artıq keşe öylärenä qayttı
/ Reuters
26 Июль 2025

Sudanda 1 million 300 meñnän artıq keşe öylärenä qayttı, BMO aşığıç räweştä yärdäm kürsätergä çaqırdı.

Berlӓşkӓn Millӓtlӓr Oyışması Sudandagı sugıştan zıyan kürgän xalıqnıñ kire qayta başlawı belän gumanitar yärdäm operaśiyäläreneñ citärlek däräcädä finanslanmawı säbäple aşığıç räweştä finans yärdämen arttırırğa çaqırdı.

Berlӓşkӓn Millӓtlӓr Oyışması Sudandağı bäreleşlärdän qaçqan 1 million 300 meñnän artıq keşeneñ öylärenä qaytuın belderep, qaytuçılarnıñ cimerelgän tormışların qabat tözülärenä bulışır öçen kübräk xalıqara yärdäm kürsätü öçen çaqıru yasadı.

BMO agentlıkları soñğı aylarda Sudan êçendä başqa töbäkkä qaçqan ber millionnan artıq keşeneñ öylärenä qaytuın citkerde. Şulay uq bıyıl kübese Misır häm Kön’yaq Sudannan bulğan 320 meñ qaçaq Sudanğa qayttı.

BMO keşelär kire qayta başlağan urınnarda bäreleşlärneñ äzäyüen, läkin wazğıyät’neñ haman da naçar buluın belderde.

2023 yılnıñ aprel’ ayınnan birle Sudan, armiya komandirı Abdäl Fättax äl Burxan belän köndäş Tiz yärdäm kürsätü köçläre citäkçese Möxämmäd Xamdan Daglo arasındağı xakimiyät köräşe arqasında tarqalğan wazğıyättä. Bäreleşlär un meñnärçä keşeneñ ğomeren özde.

Tiz yärdäm kürsätü köçläre başqalada kontrol’ne yuğalttı häm daimi armiya xäzerge waqıtta Sudannıñ üzägen, tön’yağın häm könçığış kontrol’dä tota.

Berlӓşkӓn Millӓtlӓr Oyışmasınıñ Xalıqara migraśiya oyışması, Qaçaqlar yuğarı komissarlığı häm Qalqınu programması agentlıkları keşelärneñ kire qayta başlawı belän tuparlanu öçen finans yärdämne aşığıç räweştä arttırırğa çaqırdı. Gumanitar yärdäm operaśiyaläreneñ citärlek däräcädä finanslanmawın belderde.

Sudanda 10 million yortsız keşe bar häm bolarnıñ 7 million 700 meñe bäreleş arqasında öylärennän çığarıldı. Şulay uq 4 millionnan artıq keşe kürşe illärgä kitte.

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