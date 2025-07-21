Sälamätlek saqlaw oyışmalarında xronik citärsez tuqlanudan däwalanuçı yözlärçä xastağa yataq häm daru citmi.
Fälästinle sälamätlek saqlaw räsmi zatları İzrail kertkän çikläwlär arqasında tiränäygän gumanitar krizista 4 yäş’lek balanıñ açlıqtan ülüen citkerde.
Fälästin xäbär agentlığı “WAFA” Ğazzädäge Aqsa şähitläre xastaxanäse çığanaqlarına tayandırğan xäbärenä kürä Räzzan Äbu Zahir isemle bala citärsez tuqlanudan yaqtı dön’yadan kitte.
Xäbärdän kürengänçä Ğazzädäge xastaxanälärdä yözlärçä keşe açlıq häm citärsez tuqlanu belän köräşä.
Belderügä kürä 17 meñ bala citärle däräcädä tuqlana almıy, şaqtıy xasta isä açlıqqa bäyle stress häm amneziyadan däwalana.
BMOnıñ Fälästinle qaçaqlarğa yärdäm kürsätü agentlığı İzrailneñ gumanitar yärdämgä blokada quyuı arqasında yaqınça ber million fälästinle balanıñ açlıq qurqınıçı belän oçraşuın açıqladı.
Agentlık blokada arqasında 5 yäş’tän keçkenä balalarda citärsez tuqlanu külämeneñ mart-iyun’ aylarında ike tapqırğa artuı turında kisätkän ide.