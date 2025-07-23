Plannar turında belüçe ike çığanaqqa kürä Tramp häm Si Śzin’pinnıñ kiñäşçeläre AQŞ ilbaşı kiläse aylarda yasayaçaq Aziyağa säfäre waqıtında liderlarnıñ küreşü ixtimalın qaradı.
Tramp säwdä häm qurqınıçsızlıq ölkäsendä kiyerenkeleklär däwam itkän waqıtta möhim säfär belän ozaqlamıy Qıtayğa bara alaçağın açıqladı.
Tramp sişämbe könne Aq Yortnıñ Oval ofisında jurnalistlarğa: “İlbaşı Si mine Qıtayğa çaqırdı, ozaqlamıy çınğa aşıraçaqbız. Beraz yıraq läkin bik ük tügel. Şaqtıy keşe mine çaqırdı häm bu qararlarnı ozaqlamıy qabul itäçäkbez,” – dide.
“Reuters” agentlığı plannar turında belüçe ike çığanaqqa kürä Tramp häm Sineñ kiñäşçeläre AQŞ ilbaşı kiläse aylarda yasayaçaq Aziyağa säfäre waqıtında liderlarnıñ küreşü ixtimalın qaraawın belderde.
Çığanaqlarğa kürä söyläşü plannarı älegä tögäl bulmasa da, Tın okeannıñ här ike yarındağı söyläşülärdä Trampnıñ Kön’yaq Koreyadağı Aziya-Tın okean iqtisadi xezmättäşlek sammitı waqıtında yäisä 30 oktäbr’ – 1 noyabr’ könnärendäge çara qısalarında uzaçaq söyläşülärdä säfär yasaw ixtimalı quzğatıldı.
Trampnıñ ikençe ixtimallı säfäre isä Rusiyä däwlät başlığı Vladimir Putin qatnaşırğa planlaştırğan 3 sentäbr’ könne Pekinda oyıştırılaçaq İkençe bötendön’ya suğışınıñ azağına yaqınlaşuınıñ 80 yıllığın iskä alu çarası bula ala.
Aq Yort belän Qıtay xökümäte “Reuters”nıñ xäbäre belän bäyle açıqlaw yasawdan taypıldı.
Tramp Qıtaylı wazıyfadaşı belän küreşü mäs’äläsen möhim berlektäş bulğan Filippin ilbaşı Ferdinand Markos Jr. belän ütkärgän söyläşüdä citkerde. Tramp Filippinnarnı Qıtaydan yıraqlaştıra aluın äytsä dä, ike ilneñ mönäsäbät qoruınıñ qurqınıç bulmawın belderde.
Tramp ike yaqlı tamğaxanä salımnarı belän üskän säwdä suğışın tuqtatqannan soñ soñğı atnalarda Pekin citäkçelege belän kütärelgän basımnı töşerergä tırışa.
Tramp AQŞ belän Qıtay arasında daimi tamğaxanä tarifları kileşüeneñ tözelüe öçen 12 avgustnı soñğı kön itep bilgeläde.
İllär arasındağı qalğan kileşmäwçänlek mäs’äläläre arasında Qıtaynıñ Rusiyägä yärdäme, fentanil belän bäyle ximik matdälär säwdäse, töbäk iminlegenä qarağan borcular häm qayber Amerikalılarğa ildän kitü tıyuı bar.