DÖNYA
2 min uqıu
“Qıtayğa säfäremdä ilbaşı belän küreşä alam”
Bu xaqta AQŞ däwlät başlığı Donal’d Tramp citkerde
“Qıtayğa säfäremdä ilbaşı belän küreşä alam”
/ Reuters
19 сәгать элек

Plannar turında belüçe ike çığanaqqa kürä Tramp häm Si Śzin’pinnıñ kiñäşçeläre AQŞ ilbaşı kiläse aylarda yasayaçaq Aziyağa säfäre waqıtında liderlarnıñ küreşü ixtimalın qaradı.

Tramp säwdä häm qurqınıçsızlıq ölkäsendä kiyerenkeleklär däwam itkän waqıtta möhim säfär belän ozaqlamıy Qıtayğa bara alaçağın açıqladı.

Tramp sişämbe könne Aq Yortnıñ Oval ofisında jurnalistlarğa: “İlbaşı Si mine Qıtayğa çaqırdı, ozaqlamıy çınğa aşıraçaqbız. Beraz yıraq läkin bik ük tügel. Şaqtıy keşe mine çaqırdı häm bu qararlarnı ozaqlamıy qabul itäçäkbez,” – dide.

“Reuters” agentlığı plannar turında belüçe ike çığanaqqa kürä Tramp häm Sineñ kiñäşçeläre AQŞ ilbaşı kiläse aylarda yasayaçaq Aziyağa säfäre waqıtında liderlarnıñ küreşü ixtimalın qaraawın belderde.

Çığanaqlarğa kürä söyläşü plannarı älegä tögäl bulmasa da, Tın okeannıñ här ike yarındağı söyläşülärdä Trampnıñ Kön’yaq Koreyadağı Aziya-Tın okean iqtisadi xezmättäşlek sammitı waqıtında yäisä 30 oktäbr’ – 1 noyabr’ könnärendäge çara qısalarında uzaçaq söyläşülärdä säfär yasaw ixtimalı quzğatıldı.

Trampnıñ ikençe ixtimallı säfäre isä Rusiyä däwlät başlığı Vladimir Putin qatnaşırğa planlaştırğan 3 sentäbr’ könne Pekinda oyıştırılaçaq İkençe bötendön’ya suğışınıñ azağına yaqınlaşuınıñ 80 yıllığın iskä alu çarası bula ala.

Aq Yort belän Qıtay xökümäte “Reuters”nıñ xäbäre belän bäyle açıqlaw yasawdan taypıldı.

Tramp Qıtaylı wazıyfadaşı belän küreşü mäs’äläsen möhim berlektäş bulğan Filippin ilbaşı Ferdinand Markos Jr. belän ütkärgän söyläşüdä citkerde. Tramp Filippinnarnı Qıtaydan yıraqlaştıra aluın äytsä dä, ike ilneñ mönäsäbät qoruınıñ qurqınıç bulmawın belderde.

Tramp ike yaqlı tamğaxanä salımnarı belän üskän säwdä suğışın tuqtatqannan soñ soñğı atnalarda Pekin citäkçelege belän kütärelgän basımnı töşerergä tırışa.

Tramp AQŞ belän Qıtay arasında daimi tamğaxanä tarifları kileşüeneñ tözelüe öçen 12 avgustnı soñğı kön itep bilgeläde.

İllär arasındağı qalğan kileşmäwçänlek mäs’äläläre arasında Qıtaynıñ Rusiyägä yärdäme, fentanil belän bäyle ximik matdälär säwdäse, töbäk iminlegenä qarağan borcular häm qayber Amerikalılarğa ildän kitü tıyuı bar.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us