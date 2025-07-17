Yanartawnıñ atuı hawa yulı xäräkätenä täêsir itmäsä dä, yaqın töbäktäge hawa sıyfatınıñ bik naçar buluı citkerelde. Räsmi zatlar töbäk xalqın täräzälärne yabıq totu turında kisätte.
Hawa torışı räsmi zatlarına kürä İslandiyaneñ kön’yaq-könbatışındağı Reykyanes yarımutrawında tağın ber vulkan şartladı. Bu - 2023 yıldan birle tuğızınçı vulkan şartlawı.
Video yazmadan kürengänçä cir yözendäge ber yarıqtan lavalar çığa.
İslandiyaneñ Meteorologiya ofisı şartlawnıñ cirle sägät’ belän 04:00 tirälärendä başlanuın belderde.
İlneñ media organı “RUV”nıñ xäbärenä kürä yaqındağı Grindavik isemle balıqçı awılı belän İslandiyaneñ tanılğan turistik urını bulğan Zäñgär Laguna êvakuaśiyalände.
Töbäktä monnan aldağı vulkan atuı aprel’ ayında çınğa aşqan ide.
Töbäktä berençe yanartaw şartlawı 2023 yılnıñ azaqlarında barlıqqa kilgännän soñ Grindvik şähärçegendäge 4 meñ keşeneñ zur öleşe êvakuaśiyalängän ide.
Ul könnän soñ öylärneñ bötenese dä diyärlek däwlätkä satıldı, töbäk xalqınıñ kübese şähärçektän kitep bardı.
“RUV” soñğı şartlawnıñ xalıqara oçqıç säfärlärenä täêsir itüneñ kötelmäwen belderde.
İslandiyada barlığı 33 aktiv yanartaw bar.