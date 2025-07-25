ĞAZZÄ SUĞIŞI
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İzrail höcümnärendä ğomere özelgän jurnalist sanı 232 buldı
Fälästinle fotoxäbärçe Adäm Äbu Xarbid Ğazzä şähärendä üterelde
İzrail höcümnärendä ğomere özelgän jurnalist sanı 232 buldı
/ Reuters
10 сәгать элек

Media ofisı höcümnän İzrail häm könbatışlı berlektäşlären cawaplı tottı.

Qamaw astındağı töbäkneñ Xökümät media ofisı yasağan belderügä kürä Ğazzädä İzrail başlatqan genośidta üterelgän jurnalist sanı 232gä citte.

Ofis tarafınnan yasalğan belderüdä bolay diyelde: “Ğazzägä qarata genośidta üterelgän jurnalist sanı soñğı ülem belän 232 buldı.”

Berdän artıq media oyışması belän êşlägän fälästinle fotoxäbärçe Adäm Äbu Xarbid İzrail Ğazzägä oyıştırğan hawadan höcümdä yaqtı dön’yadan kitte.

“Anadolu agentlığı” citkergän mediśina çığanaqlarına kürä Äbu Xarbid “Äl Yärmuk” bazarı yanında ber çatırnı maqsat itep alğan İzrail boralağı höcümendä öç tuğanı belän bergä üterelde.

Höcümdä xäläl cefete häm balaları da yaralandı.

Media ofisı İzrailneñ jurnalistlarğa qarata sistematik räweştä yünälüen ğayepläp, xalıqara häm regional’ media oyışmaların bu wazğıyät’kä reakśiya kürsätergä çaqırdı.

Belderüdä tübändäge yullar urın ala: “Bu wäxşi häm keşeleksez cinayät’lärdän İzrail, AQŞ citäkçelege häm Böyekbritaniya, Germaniya, Franśiya kebek illär cawaplı.”

İzrail Ğazzädä 2023 yılnıñ oktäbrennän bügengä qadär kübese xatın-qız häm balalar bulğan 59 meñ yarımnan artıq fälästinlene üterde.

İzrail höcümnäre Ğazzäneñ asqorımasın, sälamätlek saqlaw sistemasın yuqqa çığardı häm töbäktä qıtlıqqa kiterde.

Xalıqara cinäyät mäxkämäse noyabr’ ayında İzrail premyer-ministrı Bin’yamin Netan’yahu belän êlekke saqlanu ministrı Yoav Galantnı suğış cinäyätläre häm keşelekkä qarata cinäyätlär öçen qulğa alu ämeren qabul itte.

İzrail şulay uq Xalıqara mäxkämädä genośid däğwası belän xökemgä tartıla.

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