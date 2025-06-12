DÖNYA
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AQŞnıñ ikençe zur şähärendä soñğı wazğıyät’
Los - Andjelesta uramğa çığu tıyıldı, hawada küzdän yäş’ kiterüçe gaz bar
AQŞnıñ ikençe zur şähärendä soñğı wazğıyät’
Protesters are seen outside the Federal Building in Downtown LA, with National Guards in backdrop [Sadiq S Bhat] / TRT World
12 Июнь 2025

Şähär ilneñ migraśiya häm tamğaxanä poliśiyase basıp aluları kiterep çığarğan suğış qırına äylände.

Los – Andjelesta tınıçlıq bette. Xozursızlıqnı här cirdä kürep bula.

Başta qaçaqlar yäşägän mäxällälärdä basıp alu turında süzlär yörde. Ozaq ta ütmi ilbaşı Donal’d Tramp Kaliforniya gubernatorı Gêvin N’yusomnıñ röxsätennän başqa federal’ berleklärne ştatka cibärde.

Çärşämbe irtä belän şähär diwarlarında graffitilar kürelde. Alar cir astı kiçüläre, yabıq kibet işekläre, xökümät binaları basqıçlarına cäyelde.

Kiçä ber televideniye programmasında çığış yasağan gubernator N’yusom Kaliforniya xalqına qarşı torırğa quşıp bolay dide: “Aña baş imägez.” Ul Trampnı küz aldında tota ide.

Bu süzlär isä citä qaldı.

Çärşämbe könne irtänge sägät’lärdä uramğa çığu tıyuınıñ waqıtı tulğaç basıp alularda yaqınnarı saq astına alınğan distälärçä ğailä şähär üzägendäge federal’ saq astında totu üzägenä qabat yul tottı.

Qulğa qul totınışıp çılbır barlıqqa kiterdelär, plakatlar kürende, şiğar’lär işetelde: “Bäysezlek. Ğadellek. Bäysezlek.”

Poliśiya yullarnı, diñgez pexotaları Federal’ binanı saqlıy. Mıltıqları yannarında,

Şähärdä Milli saqçı ğaskäriläre sanı ike tapqırğa arttı.

Los – Andjelesnıñ poliśiya departamentı wazğıyät’neñ kontrol’dä buluın belderä.

Läkin comğadan birle atılğan 600dän artıq plastmass pulya monıñ kiresen kürsätä.

Tramp gubernatorğa qulğa alu belän yanadı, ştatnı ğayeplänüçelärne saqlawda ğayepläde.

Xozursızlıq N’yu-York, Filadel’fiya, Dallas, Ostin, San-Franśiskoğa cäyelde. Här şähär xäzer Los-Andjelesnıñ qayğısın urtaqlaşa.

Köndez Ğadellek sarayı yanında protest çarası planlaştırıla.

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