Awstraliyadä 2023 yılnıñ 7 oktäbrennän bügengä qadär möselmannarğa qarşı barlıqqa kilgän waqıyğalarda dramatik artış küzätelde.
Xisapka kürä qorbannarnıñ yaqınça 75%ı – xatın-qızlar häm qız balalar. Höcümçelärneñ kübese – möselman bulmağan ir-atlar.
Cirle “SBS News” kanalınıñ düşämbe könge xäbärenä kürä Awstraliyadä İzrailneñ Ğazzä suğışı başlanğan 2023 yılnıñ 7 oktäbrennän bügengä qadär möselmannarğa qarşı waqıyğalarda dramatik artış kürelde, xatın-qızlar häm qız balalarnıñ maqsat itep alınuı belderelde.
Xäbärdän kürengänçä İslamofobiyane terkäw üzägeneñ Awstraliyadäge citäkçese Nora Amat xatın-qızlar häm qız balalarnıñ qorbannarnıñ yaqınça 75%ın täşkil itüen, höcümçelärneñ kübeseneñ isä möselman bulmağan ir-atlar buluın äytte.
Amat geosäyäsi waqıyğalarnıñ Awstraliyadä İslamofobiyane qabızıp cibärä aluın, monıñ berdänber faktör bulmawın citkerep: “Bezgä belderelüçe waqıyğalarnıñ artıp azayuında säyäsi süz bik möhim rol’ uynıy. Süz meñnärçä waqıyğa turında bara,” – dide.
Mart ayında Awstraliyadäge İslamofobiya belän bäyle açıqlanğan ber xisap 2023 yılnıñ ğıynwarı belän 2024 yılnıñ noyabr’ ayları arasında İslamofobiyane terkäw üzägenä yasalğan belderülärgä tayanıp höcüm, mısqıllaw häm yanawlarda kisken artış bulunı kürsätte.
Monash häm Deakin universitetları tikşerenüçeläre 600dän artıq waqıyğanı analizlap, qorbannarnıñ küpçelek möselman xatın-qızlar buluın bilgeläde.
2023 yılnıñ oktäbrennän bügengä qadär İzrailneñ Ğazzägä qarağan genośid suğışında kim digändä 59 meñ 821 fälästinle ülde.
İzrail armiyase 18 martta Ğazzägä höcümnären qabat başlatıp, ul könnän bügengä qadär 8657 keşene üterde häm 32 meñ 810 keşene yaraladı. Bu höcümnär ğıynwar ayında ğamälgä kergän “Xamas” belän utnı tuqtatu häm äsirlär belän almaşu kileşüen beterde.
Xalıqara cinäyät mäxkämäse noyabr’ ayında İzrail premyer-ministrı Bin’yamin Netan’yahu belän êlekke saqlanu ministrı Yoav Galantnı suğış cinäyätläre häm keşelekkä qarata cinäyätlär öçen qulğa alu ämeren qabul itte.
İzrail şulay uq Xalıqara mäxkämädä genośid däğwası belän xökemgä tartıla.