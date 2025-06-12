DÖNYA
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Tön’yaq İrlandiyada da tınıç tügel
Ballimena häm tirä-yağındağı rayonnarda censi yaqtan köç qullanu däğwasınnan soñ qırıslıq oçraqları arttı
Tön’yaq İrlandiyada da tınıç tügel
Despite police confirming the suspects are local, misinformation online has fueled racially charged violence. / Photo: AFP
12 Июнь 2025

Öç kön buyı däwam itkän waqıyğalar kriziska äylände.

Transport çaralarına ut törtelde, qaçaqlar höcümnärgä duçar qaldı.

Atna başında däğwa itelgän censi yaqtan köç qullanuda ğayeplänüçe ike yegetneñ qulğa alınuınnan soñ başlanğan xozursızlıq üste.

Poliśiya xezmätkärläre Ballimena häm yanındağı rayonnarda benzin bombaları, kirpeçlär häm feyerverklar belän yasalğan höcümnärgä duçar qaldı, 30dan artıq xezmätkär yaralandı.

Şulay uq transport çaraları zıyan kürde, êş urınnarı yabıldı.

Larneda bitlek kigän yäş’lär Larne küñel açu üzägenä höcüm itte. Binanıñ täräzäläre watıldı, yanğın çığarıldı.

Sośial’ medida monnan alda Ballimenadan êvakuaśiyalängän qaçaqlarnıñ biredä waqıtlıça toruı däğwaları urın alğan ide.

Fäqat’ höcüm waqıtında binada berkemneñ dä bulmawı anlaşıldı.

“Planlaştırılğan rasaçıl banda qırıslığı”

Ayıruça çığışı belän Filippin häm Könçığış Awrupadan bulğan qaçaq cämğıyät’läre yanaw, vandallık häm yortsız qalu oçraqları turında belderde. Qayber ğailälär höcümçelärne kire çigenderü öçen öylären taqtalar belän yaptı, qayberläre milli bayraqların êlde. Ber Filippin ğailäse isä maşinaları yandırılğannan soñ öydän çıqmıy.

Xozursızlıq 7 iyun’ könne Ballimenanıñ Klonavon Terras rayonında ber qız balağa qarata censi yaqtan köç qullanuda ğayeplänüçe 14 yäş’lek ike balanıñ qulğa alınuınnan soñ xalıqnıñ yarsuı belän başlandı.

Poliśiya şöbhälelärneñ cirle keşelär buluın belderüenä qaramastan cäyelgän yalğış mäğlümat rasaçıl qırıslıqnı qabızıp cibärde.

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