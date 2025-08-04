Räsmi zatlar töbäk xalqın qotqarırğa häm iskergän su basudan saqlanu sistemaların nığıtırğa tırışqanda Aziyaneñ könçığışında kürelgän musson yañğırları xaoska kiterde.
Könçığış Aziyada küzätelüçe köçle musson yañğırları arqasında Kön’yaq Koreya, Qıtay häm Tayvan’da meñnärçä keşe yortsız qaldı. Ülüçelär bar.
Kön’yaq Koreyaneñ kön’yağında kinät kenä çıqqan su basu häm cir şuışuları arqasında 2 meñ yarımnan artıq keşe êvakuaśiyalände. “Yonxap” xäbär agentlığı Afätkä qarşı çaralar kürü häm iminlek üzägenä tayandırğan xäbärenä kürä 6 zur şähär häm vilayät’tä barlığı 2523 keşe imin urınnarğa sıyındı.
Kön’yaq-könbatıştağı Muan rayonı iñ küp zıyan kürgän töbäk buldı. Yäkşämbe tön urtasınnan düşämbe irtäsenä qadär 289,6 millimetrlık yawım-töşem buldı.
60 yäş’lärdäge ber ir-at Muandağı yılğa buyında üle kileş tabıldı läkin räsmi zatlar älege ülemneñ yawım-töşemgä bäyle bulıp bulmawın tikşerä.
Koreyadağı Meteorologiya departamentı ildä köçle yañğırlarnıñ däwam itäçägen farazlıy. Yawım-töşem êsselärne kimette, qayber urınnarda qızulıq kisätüläre beterelde. Hawa däräcäseneñ 29 - 34 gradus arasında buluı kötelä.
Pekinda ülemgä kitergän su basu
2012 yıldan bügengä qadär başqalada iñ küp ülemgä kiterüçe su basu barlıqqa kilde. Distälägän keşeneñ ğomere özelgännän ber atnadan soñ Pekin citäkçelege xalqın yaña köçle yawım-töşem dulqınına qarşı äzer bulırğa çaqırdı.
Meteorologiya belgeçläre töşke sägät’lärdän başlap 6 sägät’ êçendä Pekinnıñ qayber urınnarında 200 millimetrlık yawım-töşemneñ kürelä alınacağı turında kisätte.
Bu belderü räsmi zatlar iskergän su basudan saqlanu sistemaların nığıtqanda, hawa torışı farazların yaxşırtırğa tırışqan waqıtta häm êvakuaśiya plannarın yañartqanda yasaldı.
Uzğan ay azağında Pekinda könnär buyı däwam itkän köçle yawım-töşemnärdä kim digändä 44 keşe ülde. Ülüçelärdän kübese şähärneñ tön’yaq-könçığışındağı Miyun rayonındağı qartlar yortında yäşäwçelär bula.
Tayvan’da uzğan atna buyı ilneñ qayber urınnarında ike metrdan artıq yawım-töşem kürelde, bu isä 4 keşeneñ ülemenä, su basu häm cir şuışularına kiterde.
Ber afät belän idarä itü räsmi zatı bolay dide: “Naçar hawa şartları arqasında 4 keşe ülde, 3 keşe yuğaldı, 77 keşe yaralandı.”
Prem’yer-ministr düşämbe könne kön’yaqtağı Taynan şähärendä zıyan kürgän töbäkkä kilep: “Mondıy fäläkät siräk bula. Danas tayfunınnan bügengä qadär ber ay buyı diyärlek köçle yawım-töşemnär belän köräştek.”
28 iyul’dän birle utrawnıñ şaqtıy urınında köçle yawım-töşemnär küzätelde. Yaqınça 6 meñ keşe imin urınnarğa küçende, yullarğa zıyan kilde, ofislar yabıldı. Üzäk hawa departamentı uzğan ay utrawdağı urtaça yawım-töşem miqdarınıñ 1939 yıldan bügengä qadär iyul’ ayı öçen iñ yuğarı däräcädä buluın belderde.