DÖNYA
Çilidağı faciğada isän qaluçı yuq
İşelgän baqır şaxtada qalğan barlıq êşçelär yaqtı dön’yadan kitkän
Çilidağı faciğada isän qaluçı yuq
4 Август 2025

“Andesita” proyektı qısalarında êşlätelüçe şaxta tunnele taw sänägäte êşçänlekläre kiterep çığarğan 4,2 ball zurlığındağı seysmik xäräkät näticäsendä işelde.

Çilineñ “El Teniente” isemle baqır şaxtası öleşçä işelde, şaxta êçendä qalğan 6 êşçeneñ ülüe citkerelde.

Çilida dön’ya kürüçe “El Merkurio On-line” gazetınıñ yäkşämbe könge xäbärenä kürä prokuror Agiles Kubillos: “Bügen 15.30da “El Teniente” şaxtasında soñğı êşçe mäyeten taptıq,” – dide.

Bu belderü pänceşämbe könne dön’yanıñ iñ zur baqır şaxtasında barlıqqa kilgän faciğadan isän-saw qotıluçınıñ bulmawın añlata.

Şaxtanı êşlätkän Çili milli baqır oyışması faciğada ğomeren yuğaltuçılarnıñ ğailäläreneñ qayğısı belän urtaqlaşuın belderde.

Faciğa taw sänägäte êşçänlekläre kiterep çığarğan 4,2 ball zurlığındağı seysmik xäräkät näticäsendä “Andesita” proyektı qısalarında ber tunnel’da barlıqqa kilde.

Çili däwlätenä bäyle şirkät êşlätkän şaxta 4 meñ yarım çaqrımnan ozın tunnele belän dön’yanıñ iñ zur cir astı baqır yatması bulıp tora.

Çilida 1945 yılnı “El Teniente” şaxtasında 355 êşçe ülgän faciğa barlıqqa kilde, 2010 yılda “San Xose” şaxtası işelgän ide, 33 êşçe 69 könnän soñ qotqarıldı.

