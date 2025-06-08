Bogota mêrı senat häm ilbaşı namzäte bulğan Migel’ Uribeneñ xastaxanägä salınıun häm höcümçeneñ totıluın äytte.
Kolumbiya xökümäte ildäge oppoziŝiyadän bulğan senat häm ilbaşı namzäteneñ şimbä könne Bogotada saylaw mitingı waqıtında pulyadan yaralanuın açıqladı.
Soŝial’ mediada urın alğan ber video yazmadan kürengänçä 39 yäş’lek namzät çığış yasağan waqıtta qorallı tawışları işetelä.
İkençe yazmadan isä Uribeneñ aq maşina yanında qan êçendä toruın häm berniçä keşeneñ anı totuın kürep bula.
İlbaşı Gustavo Pedro xökümäte başqalanıñ könbatışında oyıştırılğan miting waqıtında yasalğan höcümne qırıs räweştä ğayepläwen citkerde.
Xökümät belderüendä tübändäge yullar urın ala: “Bu ilbaşı namzäte genä tügel, şul uq waqıtta Kolumbiyada demokratiyağa, fiker irege häm säyäsätkä dä höcüm bulıp tora.”
Petronı köçle tänqıyt’läwe belän belenüçe Uribe - 2002-2018 yıllarda Kolumbiya belän citäklägän êlekke däwlät başlığı Alvaro Uribe liderlığındağı Demokratik üzäk partiyase äğzase.
Saqlanu ministrı Pedro Sançez höcümne planlaştırğan keşelärneñ totıluına bulışuçılarğa yaqınça 700 meñ dolarlık aqçalata büläkneñ täqdim itelüen açıqladı.