Ukraina däwlät başlığı könçığıştağı logistika üzäge bulğan Pokrovsk yanındağı bäreleşlärneñ töp frontka äylänüen häm ğaskärilärneñ Sumı töbägendä dä höcümnärgä cawap qaytaruın äytte.
Volodimir Zelenskiy Kiyev köçläreneñ könçığıştağı möhim logistika üzäge Pokrovsk şähäre tirä-yağında bäreleşlär belän oçraşuın häm biredä Rusiyäneñ alğarış täêmin itüen belderde.
Zelenskiy här tönne video yazmağa töşerelep barğan çığışında baş citäkçe Aleksandr Sırskiynıñ yuğarı däräcäle räsmi zatlarğa brifing birep, Pokrovsknıñ monnan soñ xärbi operaśiyalärneñ töp üzäge buluın äytüen citkerde.
Zelenskiy: “Barlıq operaśiya urınnarı qolaçlandı, ayıruça Pokrovskka yünäldelär. İñ küp iğtibar şunda,” – dide.
Şulay uq Ukraina berlekläreneñ Rusiyä köçläre soñğı waqıtta çikne uzıp alğa barğan tön’yaqtağı Sumı töbägendä dä xäräkättä buluın açıqladı.
Sırskiy “Telegram” kanalda belderü yasap, Pokrovsk häm qalğan 5 urınnı meñ çaqrımlıq front liniyasendäge iñ awır frontlar dip atadı.
“Rusiyä Federaśiyase “cäyge höcüm” yasarğa tırışuınıñ bäyäsen iñ yuğarı däräcädä tüli,” – dide.
Rusiyä berlekläre aylar buyı Pokrovskka taba yul tota.
Ber waqıt yaqınça 60 meñ keşe yäşägän şähärdä möhim yul häm timer yulı üzäge bulu belän ber rättän Ukrainanıñ qorıç industriyase öçen ähämiyätle bulğan berdänber koks kümer şaxtası da urın ala.
Grajdanlılarnıñ zur öleşe şähärdän kitte.
Pänceşämbe könne Rusiyä saqlanu ministrlığı Pokrovsknıñ könbatışındağı Zverevo häm könçığışındağı Novoêkonomiçeskoyenıñ qulğa töşerelüen citkerde.
Ukraina armiyase isä cirlären yuğaltuın döres dip beldermäde. Ğomum ştab räislege kiç belän yasağan xisabında Rusiyä köçläreneñ Zverevo häm Novoêkonomiçeskoye yanındağı töbäklärdä aktiv höcümnärneñ däwam itüen açıqladı.