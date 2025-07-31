DÖNYA
1 min uqıu
Sudanda tınıçlıq urnaştıru tırışlıqları däwam itä
İke il tışqı êşlär ministrları telefonnan söyläşü ütkärde
Sudanda tınıçlıq urnaştıru tırışlıqları däwam itä
/ Reuters
13 сәгать элек

Sudanlı ministr Misırnıñ Sudannıñ möstäqıyl’lege häm iminlege öçen kürsätkän yärdämennän qanäğat’ buluların citkerde.

Misır tışqı êşlär ministrı Bädir Abdulati çärşämbe könne sudanlı wazıyfadaşı Omar Sıddıyq belän ütkärgän telefon söyläşüendä Sudanda tınıçlıq urnaştıruğa qarağan tırışlıqlarnı quzğattı.

Misır tışqı êşlär ministrlığı tarafınnan yasalğan belderüdä ike tarafnıñ Sudan belän bäyle xalıqara dürt yaqlı söyläşülärne dä kertep Misırnıñ Sudanda tınıçlıq häm totrıqlılıq urnaştıru häm Sudan xalqınıñ çığanaqların saqlaw tırışlıqların bäyäläwe urın aldı.

Abdulati Misırnıñ Sudannıñ möstäqıyl’lege, milli oyışmaları häm ilneñ berdämlege belän cir bötenlegenä kürsätelüçe yärdämne qabatlap, Sudannıñ berdämlegenä yanawçı härtörle adımğa qarşı çığuların assızıqladı.

Sıddıyq isä Misırnıñ Sudannıñ möstäqıyl’lege häm iminlegenä bulğan yärdäme öçen räxmät belderep, ike il mönäsäbätlären tağın da üsterergä teläwen citkerde.

Şimbä könne Tiz yärdäm kürsätü köçläre liderlığındağı Sudan qoruçı ittifaqı Tiz yärdäm kürsätü köçläre komandirı Möxämmäd Hamdan Dagalo citäklägän parallel’ xökümätneñ qorıluı turında açıqladı.

Tiz yärdäm kürsätü köçläre häm berniçä berlektäş törkem 22 fevral’ könne Keniyada Sudanda parallel’ xökümät qoru öçen qağıydänamägä qul quyğannar ide.

Armiya belän Tiz yärdäm kürsätü köçläre 2023 yılnıñ aprelennän birle suğışa. Bu suğış Berlӓşkӓn Millӓtlӓr Oyışması häm cirle avtoritetlarğa kürä 20 meñnän artıq keşeneñ ülemenä häm 14 meñ keşeneñ öysez qaluına kiterde. Läkin AQŞ universitetlarında ütkärelgän tikşerenülärgä kürä ülüçelär sanı - yaqınça 130 meñ.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us