Sudanlı ministr Misırnıñ Sudannıñ möstäqıyl’lege häm iminlege öçen kürsätkän yärdämennän qanäğat’ buluların citkerde.
Misır tışqı êşlär ministrı Bädir Abdulati çärşämbe könne sudanlı wazıyfadaşı Omar Sıddıyq belän ütkärgän telefon söyläşüendä Sudanda tınıçlıq urnaştıruğa qarağan tırışlıqlarnı quzğattı.
Misır tışqı êşlär ministrlığı tarafınnan yasalğan belderüdä ike tarafnıñ Sudan belän bäyle xalıqara dürt yaqlı söyläşülärne dä kertep Misırnıñ Sudanda tınıçlıq häm totrıqlılıq urnaştıru häm Sudan xalqınıñ çığanaqların saqlaw tırışlıqların bäyäläwe urın aldı.
Abdulati Misırnıñ Sudannıñ möstäqıyl’lege, milli oyışmaları häm ilneñ berdämlege belän cir bötenlegenä kürsätelüçe yärdämne qabatlap, Sudannıñ berdämlegenä yanawçı härtörle adımğa qarşı çığuların assızıqladı.
Sıddıyq isä Misırnıñ Sudannıñ möstäqıyl’lege häm iminlegenä bulğan yärdäme öçen räxmät belderep, ike il mönäsäbätlären tağın da üsterergä teläwen citkerde.
Şimbä könne Tiz yärdäm kürsätü köçläre liderlığındağı Sudan qoruçı ittifaqı Tiz yärdäm kürsätü köçläre komandirı Möxämmäd Hamdan Dagalo citäklägän parallel’ xökümätneñ qorıluı turında açıqladı.
Tiz yärdäm kürsätü köçläre häm berniçä berlektäş törkem 22 fevral’ könne Keniyada Sudanda parallel’ xökümät qoru öçen qağıydänamägä qul quyğannar ide.
Armiya belän Tiz yärdäm kürsätü köçläre 2023 yılnıñ aprelennän birle suğışa. Bu suğış Berlӓşkӓn Millӓtlӓr Oyışması häm cirle avtoritetlarğa kürä 20 meñnän artıq keşeneñ ülemenä häm 14 meñ keşeneñ öysez qaluına kiterde. Läkin AQŞ universitetlarında ütkärelgän tikşerenülärgä kürä ülüçelär sanı - yaqınça 130 meñ.