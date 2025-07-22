Soñğı ülemnär belän citärsez tuqlanu arqasında ğomeren yuğaltqan fälästinle sanı 101gä citte.
Ğazzädäge Fälästin sälamätlek saqlaw ministrlığı sişämbe könne qamaw astındağı töbäktä soñğı 24 sägät’tä kim digändä 15 keşeneñ citärsez tuqlanu häm açlıqtan yaqtı dönyadan kitüen açıqladı.
Soñğı ülemnär belän 2023 yılnıñ oktäbrennän bügengä qadär açlıqtan ülüçelär sanı 101 buldı, ğomeren yuğaltuçılarnıñ 80%ı - balalar.
Uzğan atnada fälästinle aktivistlar açlıqtan uramnarda anın cuyğan keşelär belän bäyle dokumentlar tapşırdı. Ğazzädän xäbär citkerüçelär dä oxşaş oçraqlarğa şahit buluların häm üzlärenä dä açlıqnıñ täêsir itüen belderde.
2 marttan bügengä qädär İzrail Ğazzä belän barlıq qapqalarnı yabıp, azıq-tölek, daru häm gumanitar yärdämneñ kerüenä kirtä quya.
Ğazzädäge xökümät media ofisına kürä yaqınça 650 meñ bala açlıq häm citärsez tuqlanu arqasında ülem riskı belän oçraştı. Şulay uq yaqınça 60 meñ awırlı xatın-qız azıq-tölek häm töp sälamätlek saqlaw xezmätläreneñ citmäwe arqasında citdi risk astında.
Uzğan yılnıñ oktäbrennän bügengä qädär İzrail Ğazzädä kübese xatın-qızlar häm balalar bulğan 59 meñnän artıq fälästinlene üterde.
Xärbi höcümnär töbäkne cimerde, sälamätlek saqlaw sistemasın yuqqa çığardı häm citdi azıq-tölek qıtlığın tudırdı.